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    首頁　>　生活

    高雄標線型人行道 117處長逾11公里

    大昌一路三O二巷新設「停車帶保護型標線人行道」，並縮減車道以減低行車速度。（高雄市交通局提供）

    大昌一路三O二巷新設「停車帶保護型標線人行道」，並縮減車道以減低行車速度。（高雄市交通局提供）

    2025/05/15 05:30

    友善行人步行空間 視地方需求 今年至少再推進2公里

    〔記者許麗娟／高雄報導〕為友善行人步行空間，高雄市三民區大昌一路三○二巷，近日新設「停車帶保護型標線人行道」；交通局表示，目前全市已設置一百一十七處標線型人行道，劃設長度已逾十一公里，今年至少要再推進兩公里。

    因地制宜 設停車帶保護型標線人行道

    大昌一路三○二巷位於大昌醫院北側道路，因道路兩側寬度不一，局部車道寬度過寬，不僅缺乏人行道設施，車速過快也危及行人安全，考量當地同時有停車及人行道需求，經評估後，採取「停車帶保護型標線人行道」設計，將原有停車格內推至車道內側，形成人行道、停車帶與車道之間明確的動線分隔，加上街角擴大設計，以人本導向縮短行人穿越距離及車道瘦身，藉由減少車道寬度降低汽機車併行的機會，達成減速效果。

    居民陳小姐說，以前走在路上時常要擔心被車撞，現在「有路可走」安心多了。交通局表示，標線型人行道主要視地方需求，經整體評估後設置，高雄市至今劃設長度已逾十一公里，今年至少要再推進兩公里。黃先生則認為，醫院及校園周邊應該優先興建實體人行道，不是僅以標線型人行道「虛應故事」。

    民團建議降低車輛密度 增加行人空間

    高雄行促會理事長林于凱表示，在保有停車格，又希望行人有路可走的情況下，停車帶保護型標線人行道是適合台灣國情的權宜之際，社區的抗性相對較小；不過，日本過去花了十年增加停車困難度、增加大眾運輸的便利度，使交通事故降低五成，高雄隨著捷運路網增加，應朝向降低車輛密度、增加行人空間邁進。

    此外，高雄市近日發生三天兩起酒駕死亡車禍，市府警察局自十二日起展開取締酒駕大執法，首日取締二十六件，十三日晚間再查獲三十五件，累計兩天共取締六十一件；警方強調，將持續、無限期的執行取締酒駕工作，加強汽車攔查密度，民眾切勿心存僥倖。

    停車帶保護型標線人行道是將停車格推至車道內側，形成人行道、停車帶與車道之間明確的動線分隔。（高雄市交通局提供）

    停車帶保護型標線人行道是將停車格推至車道內側，形成人行道、停車帶與車道之間明確的動線分隔。（高雄市交通局提供）

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