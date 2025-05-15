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    寄養家庭剩42戶 北台南家扶招募

    寄養家庭陳建文（右起）、許宛婷，和北台南家扶主任李桂平招募寄養家庭。（記者楊金城攝）

    寄養家庭陳建文（右起）、許宛婷，和北台南家扶主任李桂平招募寄養家庭。（記者楊金城攝）

    2025/05/15 05:30

    〔記者楊金城／佳里報導〕北台南家扶中心目前寄養家庭（簡稱寄家）只剩四十二戶，尤其佳里、麻豆、將軍區都掛零，極需新血輪的加入，家扶佳里服務處昨天號召民眾一起「打開家門，讓愛住進來」，加入寄養家庭行列。

    扶幼委員鄭秀珍擔任大北門區招募寄家的「愛的召集人」，四戶寄家分享照顧寄養兒的感動經驗。寄家四十五歲陳建文、許宛婷夫婦，分享自己原先是家扶認養人，五年前因心疼受虐兒少才加入寄養，盼發揮一己之力守護兒少權益。

    北台南家扶主任李桂平曾經就是寄養社工，他承諾會持續向市府爭取強化照顧津貼、健康檢查、臨托喘息等福利措施支持寄家。

    因兒少常有身心、行為問題，增加寄家照顧的難度，加上民眾晚婚，自顧不暇，以致加入寄家意願不高，北台南家扶目前只有四十二戶寄家照顧五十五名寄養兒少，近四年來每年皆少於五戶寄家新血加入，寄養兒等不到寄家床位，今年至今更只有一戶申請，招募寄家令人擔憂。

    家扶指出，家庭關係和諧（單親亦可）、身心健康，具國中以上學歷、年齡廿五至六十歲、收入穩定且有足夠空間，都能成為寄家，照顧寄養兒每人每月可獲得二萬五千元至三萬一千元的寄養費用。

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