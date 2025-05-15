因應龍舟賽 環局監測安平運河水質

南市環保局維護運河水質，今年1月迄今共清除運河垃圾及死魚逾12公噸。（南市環保局提供）

2025/05/15 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕天氣炎熱加上梅雨季節來臨，易造成水中溶氧度下降，導致魚群窒息死亡，市府立即處理，今年至今已清理垃圾及死魚十二．二七公噸。因應月底國際龍舟錦標賽即將登場，全面展開清理作業，日夜不斷守護安平運河水質與環境。

1月迄今清除垃圾及死魚逾12公噸

每年春、夏期間，受到溫差變化，運河水體翻騰效應至底泥擾動，水中溶氧瞬間下降，時而發生魚群窒息死亡情形。環保局設置即時監控水質及現場影像設施，並在垃圾累積時立即進行河面太陽能船清除作業，統計今年一月迄今共清除運河垃圾及死魚十二．二七公噸。

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環保局長許仁澤表示，除固定利用科技儀器監控水質，南市國際龍舟錦標賽於五月廿七日至五月三十一日舉辦，為加強維護運河河面環境品質，環保局預先安排人力，天天加強運河承天橋到安億橋河段清理，並安排人手於安億橋下待命，若發現垃圾即時清理。

許仁澤表示，南市今年一月迄今清除運河沿線垃圾、死魚外，也主動進行運河以外之河川排水共五七四處次巡檢作業及二○六次清除河面垃圾，未來將持續推動專案，加強清除市管區域排水、雨水排水道及河川的垃圾，而安平運河為重要的觀光景點，希望民眾共同守護環境。

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