重溫仁德糖廠 十鼓文創推敘事展

秉持最初的產業核心價值，十鼓文創園區推出「一粒糖的旅行」特展，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/15 05:30

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕由百年舊糖廠變身的仁德十鼓文創園區，已躍為兼具藝術表演、娛樂體驗等的熱門景點，仍不忘最初的產業核心價值，推出「一粒糖的旅行」敘事展，巧妙融入小型「糖宇宙」的沉浸式設計，開啟魔法探索；尤其選在廠房內佈展，被戲稱找回昔日「連洗澡水味道都是甜的」生活記憶，昨天正式揭幕。

「一粒糖的旅行」講述製糖故事

仁德糖廠前身為車路墘製糖所，一九一○年開工生產，日治時期，每天壓榨量可達一千五百公噸，在太平洋戰爭時，雖未直接受到盟機轟炸，但造成設備失修、蔗園荒蕪。戰後，重新啟動運轉，也配合行政區名，改為仁德糖廠，每天壓榨量一度提升至兩千六百公噸，耆老回憶，當時日夜趕工，滿載著甘蔗的五分車來往穿梭，相當熱鬧；二○○三年停產、關閉。

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十鼓擊樂團進駐迄今廿年，仍保留早期工業遺產，並讓舊廠房化身為新樂園，特展就在夢糖劇場舉行，運用周邊的鍋爐、輸送帶壓榨機等基礎設備，成功營造氛圍。

象徵性啟動百年鍋爐的揭幕儀式後，甜蜜的魔法冒險正式開始，帶領民眾走入從甘蔗田到糖晶誕生的奇幻旅程。展出內容以角色帶路，透過卸蔗、壓榨、清淨、蒸發、結晶、分蜜到包裝成品等七大工序，講述製糖的故事。

遊客猶如闖關 解鎖糖誕生魔法

現場以粉紅、黃、橘、藍、黑等顏色進行展示內容的分類，主角包含糖膏怪、糖膏婕魅、糖晶寶寶、甘蔗大哥與爐渣君等，採迴紋針式的參觀動線，猶如闖關方式，解鎖糖的誕生魔法。

園區創辦人謝十說，採敘事研究的形式，讓每道糖業工序都變成角色的魔法任務，希望觀眾能從中看到情感、記憶與土地的連結，而不只是看懂製程。

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