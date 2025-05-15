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    大村打造休閒園區 媲美「兔馬鹿公園」

    彰化縣府與大村鄉公所攜手斥資6063萬元，興建大村鄉風雨球場暨共融式兒童遊戲場，工程舉行動土儀式。（記者陳冠備攝）

    彰化縣府與大村鄉公所攜手斥資6063萬元，興建大村鄉風雨球場暨共融式兒童遊戲場，工程舉行動土儀式。（記者陳冠備攝）

    2025/05/15 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉人口穩定成長，卻缺乏一座大型兒童公園與風雨球場。為滿足鄉親休閒需求，縣府與鄉公所攜手斥資六○六三萬元，在鄉立幼兒園旁打造一座約三三三○坪的多功能休閒園區，包含風雨球場、共融式兒童遊戲場、滑輪溜冰場等設施，十三日舉行動土儀式，預計二○二六年四月完工。

    大村鄉缺乏一座具規模的共融式兒童公園與全天候運動設施，民眾只能帶孩子跨區到員林市運動休閒，相當不便。此次新園區選址在閒置近廿年的清葬地，透過整合東西兩側腹地重新開發，總面積達一．一萬平方公尺，將大幅改善地方公共空間不足的問題。

    大村鄉長賴志銘表示，這座公園在面積與設施規模上，都媲美目前彰化最受歡迎的「兔馬鹿公園」，甚至比其七七六二平方公尺的占地還大，希望未來孩子與長輩都能就近使用。

    縣長王惠美指出，這座園區是大村鄉親多年期盼的重要建設，設計結合運動、遊戲與教育功能，未來將成為一處具遮陽避雨功能的全齡休憩空間，實踐「空間平權」與「世代共融」理念，帶動大村生活品質全面升級。

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