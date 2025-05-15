鹿港廟口八仙過海宴 18日上菜

鹿港廟口商圈全新推出「廟口八仙過海饗宴」，把八仙人物特質以手路菜來表現。（記者劉曉欣攝）

2025/05/15 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕創下秒殺超人氣紀錄的「鹿港小吃宴」幕後推手的鹿港廟口商圈，今年全新推出「廟口八仙過海饗宴」，以聯合店家端出手路菜，把菜色融入傳統民間最廣為人知的八仙人物特色，運用鹿港食材，讓鹿港不是只能吃到小吃，還有辦桌菜的海味風華。

每桌5999元 席開10桌試人氣

鹿港廟口商圈創辦人陳慧玲表示，鹿港寺廟多、古蹟多，遊客所到之處都可以看到石雕、彩繪都有傳統八仙的傳說故事，如今換個方式，用菜色來說八仙的人物故事。

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因此，以「仙劍雞湯」代表呂洞賓，彰顯修道樸實；外貌狂放、內心慈悲的鐵拐李，則配上外酥內嫩的「德國豬腳」。何仙姑以「荷葉清蒸鱸魚」，展現其出淤泥而不染。藍采和以酒壺為伴，配「花雕蝦」則是剛剛好。

而韓湘子喜歡吹笛，以鹿港古早味「玻璃排骨」來搭配，也就是用玻璃紙所包的肋排。漢鍾離以「干貝南瓜黃金羹」象徵煉丹成金。曹國舅為皇族出身，以「金沙綠竹筍與烏魚子」，傳達其富貴氣味。「太極雙味米糕」，代表張果老在古怪中帶有智慧的人格特質。

陳慧玲說，八仙宴配上炸龍珠、雞捲與涼菜的「 哪吒三寶拼」，以及月老紅豆湯圓，將於十八日首次上菜，開辦十桌來試試人氣，開賣價為五九九九元，即日起可預訂，並搭配走讀、漢服體驗、香牌手作與布袋戲，一次滿足走讀與美食的雙重願望，相關訊息可至臉書（鹿港廟口吃喝趣）查詢。

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