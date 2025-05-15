彰化兒童藝術節 推6場劇、1特展

小朋友跟超人氣人偶「阿甯咕」在彰化兒童藝術節宣傳記者會相見歡，炒熱會場氣氛。（記者張聰秋攝）

2025/05/15 05:30

6/27至8/10在員林演藝廳登場 首場開幕活動免費入場

〔記者張聰秋／彰化報導〕讓劇場成為孩子暑假的遊樂場！一年一度的彰化兒童藝術節將於六月廿七日至八月十日在員林演藝廳登場，首場開幕活動免費入場，之後每場兒童劇票價三百元至一二○○元不等，六月十五日前購票還可享七五折早鳥優惠。

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記者會「阿甯咕」現身 小朋友歡呼

文化局昨舉辦記者會，「阿甯咕」人偶一現身，小朋友興奮歡呼，阿甯咕劇團也現場演出音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》的精華片段，讓現場小朋友看得目不轉睛。

藝術節為期六週，內容包括六場兒童劇、三場親子工作坊、一檔AR特展與一場免費開幕活動。今年主題為「員流．匯」，特展《機器人流浪記之垃圾島的飛行提案》將從六月廿七日起在員林演藝廳登場，免費參觀，七月五日還有搭配演出與抽獎的開幕活動，憑票根可享合作店家優惠。

「好劇童樂會」系列演出共四檔：七月五、六日移動故事屋演出《乾爹乾媽是神明》與《貓咪黃金鄉》；十二日由僻室演出《等一下下再回家》；十九日阿甯咕劇團帶來《阿甯咕又闖禍了YA~》；廿六日則由飛人集社劇團演出《消失—神木下的夢》。

6/15前購兒童劇門票 打七五折

三場親子工作坊每場收費四百元，分別是六月廿八日「紅鶴姐姐說故事」、七月五日紅鼻子馬戲團《雜耍體驗》，以及七月十二日僻室《動動身體畫個你》。

此外，七月五日還有四場免費演出，包括紅鼻子馬戲團三場互動演出及光興掌中劇團的《阿兜仔遊台灣─歡樂大冒險》。更多活動與購票資訊可上 OPENTIX 售票系統（https：//pse.is/7caulc）或活動官網（https：//gov.tw/CDR）查詢。

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