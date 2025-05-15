南投罷馬、游 二階衝刺到30日

罷免立委游顥團隊的志工持續出來連署站點，請未連署的鄉親出來連署。（「去游除垢 」罷團提供）

2025/05/15 05:30

連署延長賽 拚交件達130％ 明晚辦「一起勇敢之夜」

〔記者陳鳳麗／南投報導〕大罷免二階連署階段接近尾聲，投一罷免立委馬文君、投二罷免立委游顥的公民團體，為了拚收件數達一三○％，在交件後展開「延長賽」，持續設連署點供民眾簽或交連署書，預計收件到三十日，罷馬團隊本週五晚間將在埔里第一銀行連署點舉辦「一起勇敢之夜」，志工將會接力宣講、催票。

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志工重新歸隊 設多個站點催票

罷免二階連署三十五區只剩基隆罷免林沛洋還未交件，達標並已交件的投一罷免馬文君、投二罷免游顥罷團，因為交件數各為一一一％和一一七％，而安全目標是希望達到一三○％，因為在縣選委會審查過程中若剔除不合格或一階提議連署者，擔心會無法達到公民數的十％，因此志工們已重新歸隊，在多個定點設連署站點，罷馬團隊也將再展開家訪收件；罷游團隊志工則會到夜市宣傳、擺攤。

展開家訪收件和夜市宣傳、擺攤

投一罷免馬文君和投二罷免游顥團隊，目前離安全目標份數各為一千八百份和二千五百份，兩罷團預定收件到五月三十日，兩區各有公告連署簽署和收件的站點，請還未簽連署書的民眾到這些站點填寫或交寫好的連署書。另外兩團隊也將製作文宣，提醒收到縣選委會寄發的查詢單後，勾選是本人簽署並蓋章後，以掛號信寄回縣選委會。

收到查詢單完成勾選掛號信寄回

罷馬團隊為了讓更多埔里人知道二階連署進入「延長賽」，本週五（十六日）晚間七時到九時，在埔里鎮第一銀行路權連署點舉辦「一起勇敢之夜」，在交件記者會說出「你害怕的，我也會怕，不如我們一起勇敢」的罷團志工「南投阿美」，將和其他幾位志工輪流宣講，希望有更多還未連署的大埔里鄉親，為了更好的埔里、更有希望的台灣，勇敢站出來連署。

投一罷免立委馬文君的志工繼續出來宣傳並提供民眾連署。（「All罷馬」罷團提供）

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