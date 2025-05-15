《花蓮》吞嚥巡迴醫療車 門諾進部落診治

門諾醫院行動吞嚥團隊的語言治療師許家寧，前進部落文健站替長輩上課。（門諾醫院提供）

2025/05/15 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉榕樹部落七十二歲林姓阿公，在髖關節開刀後很少出門，運動量減少下，身體退化到連喝水、喝湯都會嗆到，在門諾醫院行動吞嚥團隊的醫療車幫助下，協助進行自我訓練，順利解除吞嚥難題。門諾醫院復健科醫師郭惟致說，透過行動巡迴醫療車前進部落，將提升長輩生活品質及醫療可近性。

花蓮縣六十五歲以上長者約六萬三千人，如依台灣吞嚥障礙盛行率十二．八％估算，有吞嚥障礙的長輩就有八千人，但門諾醫院吞嚥團隊的復健科醫師郭惟致認為，花蓮的實際發生率可能更高，恐怕會突破廿％，來到一萬兩千六百人以上，等於每五人就有一人。

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他說，通常最容易發生是中風、巴金森氏症、失智症患者，吞嚥障礙患者中約五分之一，更因體弱到液體或食物誤入氣管也不會嗆咳，嚴重時往往因為吸入性肺炎反覆入院，有致命危險。

門諾醫院三月獲國際扶輪社捐贈全國第一輛行動吞嚥巡迴醫療車，車上也有吞嚥檢查設備，自此每星期都安排前進花蓮偏鄉部落，為長輩進行吞嚥篩檢及衛教，希望早期發現吞嚥障礙的高危險族群，提早訓練及預防，徵兆包括容易嗆咳、體重減輕等。

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