《花蓮》「奇萊玩一夏」 花蓮邀民眾單車漫遊

花蓮市公所主辦「奇萊玩一夏」自行車旅遊活動，邀請民眾騎自行車體驗花蓮風景。（公所提供）

2025/05/15 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮○四○三地震後觀光蕭條，花蓮市公所主辦「奇萊玩一夏」自行車旅遊活動，邀請民眾騎自行車體驗花蓮風景。市公所指出，花蓮是一座面山望海的城市，每一段路都是風景，期盼以單車為媒介，慢下腳步重新認識花蓮的自然與人文，邀請外縣市朋友常來花蓮，來一趟充滿山海風景的漫遊旅行。

市公所指出，今年「奇萊玩一夏」共規劃三條騎行路線，有卅十公里、六十三公里及八十五公里的自行車旅程，橫跨花蓮六鄉鎮，融合風景、文化與體驗，吸引各地民眾熱情參與。若有興趣的朋友們，可以上花蓮市文化觀光資訊網（https://reurl.cc/r3erd4）查詢詳細資訊。

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市公所指出，例如「與浪花共舞」卅十公里路線，從南濱公園出發，經過海祭廣場，再前往貨櫃屋星巴克矗立在街角，色彩鮮明的外觀是許多人停下腳步拍照的小地標。接著經過景觀橋，在橋上可以遠望太平洋，視野開闊，海天一線的景色讓人心情特別舒暢。

市長魏嘉彥說，奇萊玩一夏各有不同的活動體驗，如「SUP立槳」、「洄遊吧」食魚教育及「植物染DIY」等，歡迎大家報名參加，將持續推動兼具健康與文化的旅遊活動，讓這座城市在山海間繼續綻放活力。

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