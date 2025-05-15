為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《花蓮》「奇萊玩一夏」 花蓮邀民眾單車漫遊

    花蓮市公所主辦「奇萊玩一夏」自行車旅遊活動，邀請民眾騎自行車體驗花蓮風景。（公所提供）

    花蓮市公所主辦「奇萊玩一夏」自行車旅遊活動，邀請民眾騎自行車體驗花蓮風景。（公所提供）

    2025/05/15 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮○四○三地震後觀光蕭條，花蓮市公所主辦「奇萊玩一夏」自行車旅遊活動，邀請民眾騎自行車體驗花蓮風景。市公所指出，花蓮是一座面山望海的城市，每一段路都是風景，期盼以單車為媒介，慢下腳步重新認識花蓮的自然與人文，邀請外縣市朋友常來花蓮，來一趟充滿山海風景的漫遊旅行。

    市公所指出，今年「奇萊玩一夏」共規劃三條騎行路線，有卅十公里、六十三公里及八十五公里的自行車旅程，橫跨花蓮六鄉鎮，融合風景、文化與體驗，吸引各地民眾熱情參與。若有興趣的朋友們，可以上花蓮市文化觀光資訊網（https://reurl.cc/r3erd4）查詢詳細資訊。

    市公所指出，例如「與浪花共舞」卅十公里路線，從南濱公園出發，經過海祭廣場，再前往貨櫃屋星巴克矗立在街角，色彩鮮明的外觀是許多人停下腳步拍照的小地標。接著經過景觀橋，在橋上可以遠望太平洋，視野開闊，海天一線的景色讓人心情特別舒暢。

    市長魏嘉彥說，奇萊玩一夏各有不同的活動體驗，如「SUP立槳」、「洄遊吧」食魚教育及「植物染DIY」等，歡迎大家報名參加，將持續推動兼具健康與文化的旅遊活動，讓這座城市在山海間繼續綻放活力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播