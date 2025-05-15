《花蓮》疊石藝術季週六登場 七星潭添美景

花蓮太平洋國際疊石藝術季將於後天登場，目前七星潭大部分作品都已經完成，今天將最後收尾。（記者花孟璟攝）

2025/05/15 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉七星潭海灘以美麗的鵝卵石海灘著稱，大大小小的鵝卵石每一顆都有獨特的紋路，海洋委員會、新城鄉公所去年首辦七星潭疊石藝術節獲好評，今年加入花蓮縣府觀光處共同舉辦「太平洋國際疊石藝術季」，將在週六開幕，除了欣賞國內外藝術家的創作作品，現場也舉辦親子疊石挑戰、美食市集！

欣賞國內外藝術家作品

到七星潭看海、聽海，享受潮水拍擊鵝卵石海灘後，石頭和石頭們與海浪一起滾動的聲響，是最迷人的花蓮風景線，去年康芮颱風過境曾讓東海岸到處堆置漂流木，也加入今年疊石藝術節成為重要的創作載體。

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縣府觀光處長余明勳表示，今年的太平洋國際疊石藝術季擴大規模，邀請來自英國的James Brunt與Jon Foreman、瑞典的Pontus Jansson，及台灣藝術家馬耀、林立仁、了嘎．里外、黃裕榮與東華大學藝術與設計系教授蔡文慶師生團隊等八組專業藝術家，創作大型疊石地景藝術。

展出作品也將開放網路票選

除了邀請藝術家創作，「疊石創作賽」也有廿組團隊報名，除了有來自桃園的上班族、東華大學學生、在地藝術愛好者組隊，還有來自馬來西亞與香港的兩位女大學生共同參賽，各自以熱情與創意堆疊出充滿巧思的圖騰意象，預計今天十五日會全部完成，十七日開幕，現場展出作品也將開放網路票選，最高人氣作品有二萬元獎金。

音樂、舞蹈演出 親子疊石挑戰

他說，藝術季將於後天十七日下午三點半在七星潭賞星廣場開幕，在海風及夕陽中欣賞花囍樂團、瑪大藝術恆舞集、比亞酥樂團、JELLY樂團等在地音樂、舞蹈團體輪番演出，也有美食及小農市集，更有親子疊石挑戰活動比賽「誰堆得高」，市集也將連續四個週六日舉辦，作品將展出直到颱風季。

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