為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《宜蘭》宜蘭童玩護照開賣 縣民只要百元

    2025/05/15 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕二○二五宜蘭國際童玩藝術節訂七月五日在冬山河親水公園開幕，不限次數入園的童玩護照（多次券）已經開賣，宜蘭縣民及全國國中小學生六月二十二日前申辦，享一百元優惠價。

    全國中小學生也享優惠 6/22前申辦

    童玩護照預售期間，二○一○年九月一日到二○一九年六月三十日期間出生的全國國中小學生、設籍宜蘭縣、身分證號碼開頭G者，一律一百元，非宜蘭縣籍遊客四百元。

    若在童玩節開幕後申辦童玩護照，將恢復原價，宜蘭縣籍民眾四百元、非宜蘭縣籍五百元，宜蘭縣籍國中小學生二百元，非宜蘭縣籍國中小學生四百元。童玩護照開放線上申請，官網網址：https://passport.yicfff.tw/。

    宜蘭縣政府文化局表示，線上辦理童玩護照，先註冊再登入系統會員即可申辦，請提供三個月近照電子檔等個人資料，審核通過便能透過信用卡、超商、台灣PAY線上繳費，或活動期間到現場票口現金繳費，洽詢電話：03-9577440轉22，林先生。

    童玩節是宜蘭縣夏季旗艦活動，今年從七月五日到八月十七日在冬山河親水公園舉行，為期四十四天。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播