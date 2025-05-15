《宜蘭》宜蘭童玩護照開賣 縣民只要百元

2025/05/15 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕二○二五宜蘭國際童玩藝術節訂七月五日在冬山河親水公園開幕，不限次數入園的童玩護照（多次券）已經開賣，宜蘭縣民及全國國中小學生六月二十二日前申辦，享一百元優惠價。

全國中小學生也享優惠 6/22前申辦

童玩護照預售期間，二○一○年九月一日到二○一九年六月三十日期間出生的全國國中小學生、設籍宜蘭縣、身分證號碼開頭G者，一律一百元，非宜蘭縣籍遊客四百元。

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若在童玩節開幕後申辦童玩護照，將恢復原價，宜蘭縣籍民眾四百元、非宜蘭縣籍五百元，宜蘭縣籍國中小學生二百元，非宜蘭縣籍國中小學生四百元。童玩護照開放線上申請，官網網址：https://passport.yicfff.tw/。

宜蘭縣政府文化局表示，線上辦理童玩護照，先註冊再登入系統會員即可申辦，請提供三個月近照電子檔等個人資料，審核通過便能透過信用卡、超商、台灣PAY線上繳費，或活動期間到現場票口現金繳費，洽詢電話：03-9577440轉22，林先生。

童玩節是宜蘭縣夏季旗艦活動，今年從七月五日到八月十七日在冬山河親水公園舉行，為期四十四天。

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