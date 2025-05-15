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    首頁　>　生活

    林沛祥稱罷團志工為「邊緣人」》曹興誠諷林沛祥 爬蟲類思維層次低

    曹興誠（左）挺基隆絕沛，指林沛祥邊緣人論，代表他還留在低級爬蟲類，沒有進化。（記者盧賢秀攝）

    曹興誠（左）挺基隆絕沛，指林沛祥邊緣人論，代表他還留在低級爬蟲類，沒有進化。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/15 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕「基隆絕沛」推動罷免國民黨立委林沛祥，二階連署距法定門檻還有段距離。反共護台志工聯盟昨天下午到基隆車隊掃街，呼籲民眾站出來連署。針對林沛祥近日稱罷團志工是「社會邊緣人」，聯電創辦人曹興誠認為是對志工的侮辱，代表林沛祥還停留在爬蟲類的思維，層次很低；林沛祥則表示，尊重曹興誠的言論自由，但感到遺憾、德不配位。

    矢板明夫秀中華民國護照 批藍不求證

    而被國民黨基隆市黨部檢舉，違反公職人員選舉罷免法、入出國及移民法（移民法）的印太戰略智庫執行長矢板明夫，昨也現身基隆並秀出他的中華民國護照，強調他早就有台灣的國籍，批評國民黨不求證、胡亂的指控別人，顯示因被罷免不知道該怎樣回應人民的憤怒，所以胡亂貼標籤、攪局。

    林沛祥：尊重曹興誠言論自由

    林沛祥近日指罷團志工是社會邊緣人，引起各地志工反彈。曹興誠昨參加基隆大車掃受訪時表示，極權社會轉型成為民主社會，就好像恐龍進化成為鳥類一樣，可惜民主進化的程度，還有很多腦袋停留在極權專制體下的爬蟲類思維，以強欺弱、比誰的權力大、誰的官位高；而非如民主化國家，彼此自由、平等、互相尊重。

    曹興誠話鋒一轉表示，林沛祥講罷團的志工是邊緣人，表示他的思維還是舊時代的爬蟲類思維，進化層次很低，所以大家要捍衛自由，不要退回爬蟲類社會，所以更要罷免他。

    矢板明夫出示他的中華民國護照。（記者盧賢秀攝）

    矢板明夫出示他的中華民國護照。（記者盧賢秀攝）

    矢板明夫出示他的中華民國護照，批國民黨不求證就亂貼標籤。（記者盧賢秀攝）

    矢板明夫出示他的中華民國護照，批國民黨不求證就亂貼標籤。（記者盧賢秀攝）

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