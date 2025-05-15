為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    世壯運遊程推薦被抓包 比市價貴萬元

    2025/05/15 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕週六將開幕的雙北世界壯年運動會，在賽事APP、大禮包、賽程安排、翻譯等方面，引發批評後，有民眾整理了出包狀況十六項，臉書也出現匿名「靠北世壯運」粉專，湧現不少抱怨貼文；台北市議員林杏兒發現，世壯運官網推薦的三天兩夜團體旅遊行程，與承辦旅行社官網的售價差近一萬元，質疑把選手當「盼仔」（台語意指笨蛋、傻瓜）坑殺。

    觀傳局：官網上為留存歷史資料

    對此，觀光傳播局解釋，差價是因出團人數限制不同，且該行程在經世壯運推薦後已停售，旅行社官網是留存的歷史資料。

    「靠北世壯運」粉專列出包事件

    民眾rolllfish針對世壯運的抱怨整理條列，有報名划龍舟變路跑、「台北」翻譯錯成TAIIPEI、女志工照片變男生、志工名字直譯鬧笑話、捷運清潔人員被當廣告看板、裁判試騎新竹自由車場摔車骨折、天母棒球場十月才修繕、沙灘排球場在北市府門口、定向越野得自行負擔租金、足球六十五歲以上組四小時踢兩場、培訓單位叫志工「沒答案就臨場應變」、網友詢問賽程被發言人嗆「不用在那邊聽說」、智慧手錶故障、APP系統錯誤、社群平台兩年未更新直接刪掉、物資背包破損及Logo印錯等。

    林杏兒提到，世壯運官網有觀傳局推薦的卅條團體旅遊行程，是旅行社一年多前提出，經觀傳局審查過，再各自承攬選手參加；但相同的行程內容在該旅行社官網售價卻比世壯運官網便宜近萬元，質疑觀傳局把選手當「盼仔」坑殺，難怪世壯運官網至今無人報名。

    觀傳局解釋，該旅行社提供的行程在二○二二年便有販售，二○二三年徵選成為世壯運官方遊程後，就已停賣，旅行社官網上的是留存的歷史資料。而價差是出團人數限制所致，將全面檢視避免類似狀況發生。另除團體遊程外，也會精選場館周邊景點推出卅二條自由行，供選手旅行規劃參考。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播