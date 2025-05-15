世壯運遊程推薦被抓包 比市價貴萬元

2025/05/15 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕週六將開幕的雙北世界壯年運動會，在賽事APP、大禮包、賽程安排、翻譯等方面，引發批評後，有民眾整理了出包狀況十六項，臉書也出現匿名「靠北世壯運」粉專，湧現不少抱怨貼文；台北市議員林杏兒發現，世壯運官網推薦的三天兩夜團體旅遊行程，與承辦旅行社官網的售價差近一萬元，質疑把選手當「盼仔」（台語意指笨蛋、傻瓜）坑殺。

觀傳局：官網上為留存歷史資料

對此，觀光傳播局解釋，差價是因出團人數限制不同，且該行程在經世壯運推薦後已停售，旅行社官網是留存的歷史資料。

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「靠北世壯運」粉專列出包事件

民眾rolllfish針對世壯運的抱怨整理條列，有報名划龍舟變路跑、「台北」翻譯錯成TAIIPEI、女志工照片變男生、志工名字直譯鬧笑話、捷運清潔人員被當廣告看板、裁判試騎新竹自由車場摔車骨折、天母棒球場十月才修繕、沙灘排球場在北市府門口、定向越野得自行負擔租金、足球六十五歲以上組四小時踢兩場、培訓單位叫志工「沒答案就臨場應變」、網友詢問賽程被發言人嗆「不用在那邊聽說」、智慧手錶故障、APP系統錯誤、社群平台兩年未更新直接刪掉、物資背包破損及Logo印錯等。

林杏兒提到，世壯運官網有觀傳局推薦的卅條團體旅遊行程，是旅行社一年多前提出，經觀傳局審查過，再各自承攬選手參加；但相同的行程內容在該旅行社官網售價卻比世壯運官網便宜近萬元，質疑觀傳局把選手當「盼仔」坑殺，難怪世壯運官網至今無人報名。

觀傳局解釋，該旅行社提供的行程在二○二二年便有販售，二○二三年徵選成為世壯運官方遊程後，就已停賣，旅行社官網上的是留存的歷史資料。而價差是出團人數限制所致，將全面檢視避免類似狀況發生。另除團體遊程外，也會精選場館周邊景點推出卅二條自由行，供選手旅行規劃參考。

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