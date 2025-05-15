台北社子島區段徵收公聽會 場內外皆火爆

社子島自救會昨抗議北市府社子島開發公聽會，在場內喊會議無效。（記者塗建榮攝）

2025/05/15 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市政府昨辦理社子島區段徵收事業計畫第二場公聽會，是今年四月中旬，在台北高等行政法院判決撤銷環境影響評估後首次召開，為避免發生衝突，士林警分局事前部署近百名警力到場；自救會成員因舉抗議牌，違反規定被拒絕進入會場，情緒失控掀桌，被制止後又與員警發生嚴重推撞，甚至有人強扯員警衣領不放，其他人則試圖衝破警方在大門前的人牆，場面十分火爆。

自救會硬闖人牆還掀桌 成員扯警衣領

社子島自救會成員因舉抗議牌，遭警方拒於門外，不斷大喊「會議無效」、「反對區段徵收」，更試圖衝破警力組成的人牆想進入會場，場面一片混亂。

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場內外警力不斷提醒民眾注意安全，一名身穿無袖背心的男子不聽勸阻，在場外硬闖，當眾掀桌遭制止後仍與員警發生推擠，還強扯員警衣領不放，雙方僵持約十分鐘。最後在自救會成員出示開會通知單後，才依序進入會場。

促進會不滿自救會吹口哨 雙方又槓上

但在會議進行中，自救會成員吹口哨、高喊「詐騙集團、會議無效」，干擾台上發言，引發不同立場的促進會成員不滿，反嗆「反對暴力、反對脫序行為」、「抗議無效」、「社子島要開發」等。促進會成員強調會場內使用哨子屬違法行為，要求警方行使公權力制止。警方見狀則上前安撫，幸未釀衝突。

自救會發言人李華萍表示，因成員遭拒入場，才引發掀桌、推撞等激烈行為，控訴警方雙標，放促進會入場卻禁止自救會參與公聽會。警方表示，事前已提醒雙方不得持布條、麥克風及口哨等違禁品進入，因自救會成員高舉抗議牌違反規定，才將人攔在門外。

地政局強調 提上訴期間徵收作業續進行

對於自救會指控公聽會違法、無效，地政局強調，環評訴訟定讞前，環評審查結論仍有效，市府在提起上訴期間，相關區段徵收作業會持續進行，公聽會也屬合法合規；昨天的公聽會主要是揭露資訊及蒐集意見，會議紀錄將附於區段徵收計畫，提供給內政部審議社子島區段徵收計畫參考，未來將再召開協議價購及區段徵收的公聽會。

社子島促進會在場外也高舉支持開發旗子與布條，進入公聽會後與自救會對峙，幸未釀衝突。（記者劉詠韻攝）

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