花11億改善 西屯水污染台中之冠

2025/05/15 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市府近年斥資約三十二．七億工程經費，推動水環境改善，其中西屯區投入高達十一．三億，進行筏子溪、東大溪、惠來溪、潮洋溪及黎明溝等水環境改善與水質淨化工程，市議員林祈烽、施志昌在議會質詢時指出，西屯區去年水污染案件高達四十件，位居全市第一，要求找出問題，加強防治；水利局長范世億表示，目前針對大量異樣水質排入會有警示資訊，並加強污水接管改善水質。

林祈烽指出，環保局統計去年中市發生四○二件河川大排污染案件，其中水污染二五九件、死魚案一四三件，市府編最多經費改善西屯區水環境，污染案件數卻全市最高，且有四成無法追查污染源，污染防治與源頭管控上的明顯不足，應找出污染熱區。

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經費最多 4成查不出來源

尤其惠來溪及潮洋溪第二期水環境改善計畫將投入二億二○○萬元，但近年周邊建案增加，屢次受工程廢水污染，去年五次污染案來源無法確認；東大溪、黎明溝等工程也分別發生九次與五次污染案，河川即時監控與自動連續水質檢測須加強。

水利局︰加強污水接管

水利局長范世億回應，河川污染或與魚類死亡，主要工業廢水，不肖業者埋暗管，趁雨天偷排，目前針對大量異樣水質排入會有警示資訊，市府加速污水管接管改善水質，也會協同環保局積極處理水污染與魚類死亡案件，另建案施工常會抽出地下水排放，過濾不及導致污水污染河川，會偕同都發局改善。

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