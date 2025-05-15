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    中橫復建206億 10年完工通車

    中橫便道將進行復建工程。（記者張軒哲攝）

    中橫便道將進行復建工程。（記者張軒哲攝）

    2025/05/15 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕中橫公路是銜接台中與花蓮主要公路，中橫復建進度與中橫便道安全備受關注。公路局十四日指出，中橫復建目前總經費約二○六億，復建計畫採全線雙向通車規劃，總長二二．八公里，預計興建十座橋梁、九座隧道，預計二○二七年提報環境部環境影響說明書，將於審定後續報建設計畫，設計發包預計二○二九年完成，工期初估十年。

    立法院副院長江啟臣昨日於中橫梨山饗堂路段舉辦現勘，拜託公路局相關單位加速中橫復建綜合規劃評估進度，務必全力推動，盡速還給大梨山地區居民一條安全回家的道路。

    谷關工務段長饒哲銘指出，設計發包預計二○二九年完成，工期初估十年。另外，有關七十七公里靈甫橋段邊坡路況問題，預計施作一六四公尺明隧道，工期四五○天完成，目前已設計完成，辦理招標作業中，可望改善困擾梨山居民已久的路況問題。

    正值魯冰花季，福壽山農場魯冰花繽紛綻放，吸引遊客上山。大梨山地區地標梨山賓館十四日舉行六○週年感謝活動，推出「山那邊．梨山雲端步道—許願祈福之旅」，只要完登梨山地區代表性的更猛山步道、希利克步道和獵人步道打卡挑戰，除了可以拿到完登證明和祝福好運的三山徽章外，梨山賓館還加碼贈送超值住宿優惠券，推動夏季梨山觀光。

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