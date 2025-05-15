中捷藍線機電標簽約 6月開工

台中市府昨天舉行「捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」簽約儀式。（記者廖耀東攝）

2025/05/15 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市府昨天舉行「捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」簽約儀式，台中市長盧秀燕及台北市長蔣萬安兩人親自見證，盧秀燕表示，捷運藍線預計十年完工，但希望能壓縮到八至九年就完工；對此民進黨議員質疑藍線機電標爆增預算二五七億元，日後藍線土建工程預算若一再增加，捷運藍線如何壓縮工程？未見任何縮短工期規劃，批盧根本空口說白話。

此外，捷運工程局長蘇瑞文表示，藍線機電標今年六月將開工，預計二○三四年完工；捷工局表示，簽約後將同時進行機電及土建的細部設計，而土木標則力拚明年中開工，進行開挖及樹木移植等；至於是否能提早一、二年完工，將會盡全力。

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盧秀燕︰10年完工 盼壓縮到8至9年

盧秀燕表示，捷運不能一條一條蓋，第一條捷運綠線經過三個市長，蓋了十多年，為了建立中部捷運路網，像雙北一樣便利，採七線齊發；而捷運藍線預計十年完工，她希望壓縮到八至九年，並強調她的任期還有一年七個月，會負責任把七條捷運妥善規劃同時追進度。

議員質疑未見縮短工期規劃 批盧信口開河

蔣萬安則表示，台北市捷運目前是六線齊發，而台中市也將七線齊發，表示中市府體現今日不做明日會後悔精神。

民進黨議員陳淑華質疑捷運藍線機電預算暴增二五七億元，日後藍線土建工程是不是要再大追加？諷剌的是盧秀燕卻沒有任何加快工程的作為，二○二六年以前藍線難有明確進度，無法期待工期縮短。

同黨議員黃守達強調，當初捷運藍線就是因為盧市長上任後更改路線才導致延宕數年、經費暴增，而盧秀燕昨天說要將藍線工期縮短至八、九年，具體要怎麼做？施工品質與公共安全要如何兼顧？也未見提出任何規劃，根本信口開河。

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