台中綠空廊道全線通車 挨批車道中斷

綠空廊道銜接台中火車站的自行車道設車阻中斷。（議員黃守達提供）

2025/05/15 05:30

議員︰沒有連貫 銜接台中火車站設車阻 建設局︰將優化

〔記者蔡淑媛／台中報導〕綠空廊道為台中市最長自行車道，今年三月全線通車，議員黃守達、謝志忠等人指出，車道根本沒有連貫，銜接台中火車站的車道設車阻，無法通過，部分車道也中斷，只能繞到馬路上與車爭道，而且路線指引不足，批評全線通車是虛有其表；建設局長陳大田表示，中車舊車站是古蹟，因此規劃自行車道在外圍道路，未來將會優化指引及動線。

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議員︰路線指引不足 部分要繞到馬路

綠空廊道全長二十一．七公里，從台鐵豐原站到大慶站，黃守達指出，綠空廊道自行車道在台中火車站路段根本沒有連貫，先是進入車站的車道缺乏指引、南向在復興路四段廊道、大智路廊道均設有車阻；北向於台中路往民權路方向，沒有車道銜接，必須繞到馬路與車爭道，最後進到站前廣場是否能通行、如何行進、也無任何指引。

黃守達說，台中火車站依鐵道文化園區規範，自行車必須牽引不能騎乘，因此市府號稱綠空廊道全線通車，顯然不符民眾期待，而且鐵道文化園區開放時間僅在十點到二十點，車友無法進入站體，要穿越車站就必須騎上馬路，再與車爭道。

建設局長︰舊車站是古蹟 將檢討動線

黃守達、謝志忠、王立任、張玉嬿、施志昌批市府吹噓綠空廊道全線通車，至少要有通車效果，不然民眾一騎就破功，他建議，重新規劃自行車道、提升人車通行安全、增加自行車路線指引。

謝志忠也說，車道往各車站的路線標示不足，必須提升，才能完整觀光動線，成為走路、跑步、騎鐵馬的好所在。

建設局長陳大田指出，中車舊車站是古蹟，受限法規，當初自行車道在闢建時就遇到這個問題，考量保留舊車站站體，規劃外圍道路及設置導引指標，連接周邊景點，串聯整體交通動線，後續將透過現有的道路動線進一步優化指引系統。最後黃守達、謝志忠也邀請副市長黃國榮、陳大田一起實地到綠空廊道騎自行車做總體檢，黃國榮、陳大田也允諾，讓綠空廊道自行車道更好。

議員質詢綠空廊道自行車道車阻多、指引不足，造成車道中斷，號稱全線通車是虛有其表。（記者蔡淑媛攝）

綠空廊道為台中市最長自行車道，全長21.7公里。（記者蔡淑媛攝）

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