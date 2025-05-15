阿里山復育山葵 啟用育苗智能溫室

阿里山山葵有「綠金」之稱。（記者林宜樟攝）

2025/05/15 05:30

可由手機遠端控制 設定微霧降溫克服夏季高溫影響

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣阿里山區種植的山葵曾有「綠金」之稱，但因水土保持限制於二○一七年消失，阿里山山葵生產合作社推動高山特色農業與部落產業升級，在合法區域進行山葵復育；農業部農糧署補助合作社經費建置一座山葵育苗智能溫室，具有手機遠端控制功能，可設定溫度以微霧降溫克服夏季高溫影響，昨天溫室啟用，盼讓「綠金經濟」重拾往日榮光，促進青年返鄉與部落經濟發展。

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促進青年返鄉與部落經濟發展

阿里山山葵生產合作社昨舉辦「種出希望．山葵未來」山葵育苗智能溫室啟用儀式暨阿里山部落產業栽種聚落亮點發展計畫發表會，縣長翁章梁、阿里山鄉長高瑞芳及原住民族委員會副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu等出席見證。

原民會補助產業升級 重振「綠金經濟」

翁章梁表示，阿里山山葵因國土保育相關法規無法在原本生長的海拔二二○○公尺區域栽種，在原民會、縣府、農業部農業試驗所及阿里山鄉公所共同努力，克服氣候跟技術挑戰，逐步將種植區域遷移至海拔一二○○至一五○○公尺；縣府鼓勵農民栽種山葵，目前種植面積約一．二公頃，約五．五萬株，因需種植一年半至二年才能採收，目前可採收數量約五千株。

原民會補助阿里山鄉公所與阿里山社區關懷協會兩千萬元，推動「阿里山部落山葵產業栽種聚落亮點發展計畫」，以公私協力方式升級產業，二○二三年成立阿里山山葵生產合作社，進行培苗、試驗栽種、加工與建構品牌，已建置二座智能溫室，可創造一八四萬元產值，提供五十三個就業機會。

2座溫室 提供53個就業機會

阿里山山葵生產合作社理事主席安淑美說，感謝農糧署「山葵育苗溫室建置計畫」建置智能溫室，設計兼顧農業專業與環境友善，將做為育苗、病蟲害管理的基地，並感謝嘉義大學協助產業推廣；合作社與台南區農業改良場已簽署MOU，透過專人輔導山葵栽培技術，導入智能溫室，有望提升育苗成功率與作物品質。

農業部農糧署補助阿里山山葵生產合作社經費，建置一座山葵育苗智能溫室。（記者林宜樟攝）

阿里山山葵生產合作社進行山葵復育，建置育苗智能溫室，嘉義縣長翁章梁（右四）等人參觀智能溫室。（記者林宜樟攝）

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