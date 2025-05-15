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    《雲林》成龍濕地藝術饗宴 24日演出「聽海之心」

    成龍濕地藝術饗宴將在5月24日登場，今年有享譽國際的優人神鼓表演。（記者黃淑莉攝）

    成龍濕地藝術饗宴將在5月24日登場，今年有享譽國際的優人神鼓表演。（記者黃淑莉攝）

    2025/05/15 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕二○二五成龍濕地藝術饗宴將在廿四日登場，有藝術團隊表演、海市集、微醺餐桌及走讀社區的成龍散策，最受矚目是邀請享譽國際的優人神鼓帶來經典作品《聽海之心》，首次挑戰在濕地上表演。雲林縣長張麗善邀請全國民眾來成龍濕地欣賞精彩演出，感受偏村從地層下陷的惡劣環境蛻變成國際藝術村。

    張麗善表示，成龍濕地曾經是一塊地勢低窪的農地，因連續受到颱風侵襲海水倒灌，積水長年不退百公頃農地成為濕地，經過村民、中央及地方政府、民間團體合力，位處風頭水尾的偏鄉小村翻轉逆境成為生態豐富、充滿藝術的國際生態藝術村。

    優人神鼓首次挑戰濕地上表演

    縣府文化觀光處長陳璧君說，成龍村為雲林偏鄉，二○一○年觀樹教育基金會舉辦成龍濕地國際環境藝術節，把藝術帶進偏鄉，每年邀請國內外藝術進駐社區創作，二○二○年縣府因應疫情推出「流動藝術饗宴」，把表演團隊拉到戶外演出，這幾年「成龍濕地流動藝術饗宴」獲得多個獎項肯定，成為國際品牌，也是藝術創生成功案例，可與日本瀨戶內藝術季媲美。

    優人神鼓藝術總監黃誌群說，優人神鼓將表演劇團最經典的作品《聽海之心》，該作品一九九八在法國首演至今已在四十多國一百多個城市演出，過去曾在溪邊、河邊演出，在濕地表演則是首次，演出時會根據當地環境、場域及人文特色做調整，期待大家一起來欣賞。

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