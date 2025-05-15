延續記憶 土庫庄役場鳳凰樹再度盛開

土庫庄役場旁舊鳳凰樹倒塌，鎮民無償贈與50年鳳凰樹，移植後第二年最近鳳凰花盛開，令不少居民感動道「重返青春」。（記者李文德攝）

2025/05/15 05:30

新樹移植第2年綻放 居民感動重返青春時代

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣歷史建築「土庫庄役場」旁一棵百年鳳凰樹，二○二○年因褐根病倒塌，土庫鎮民林榮勳家族贈送公所一棵五十多年樹齡鳳凰樹，移植後第二年最近鳳凰花盛開，吸引不少人駐足拍照欣賞，有民眾感動說，好像重回青春時代！

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原百年樹 承載土庫人回憶

土庫庄役場前身為鎮公所，二○○二年公所搬遷到中興路新址後，閒置多年，經縣府修復活化後登錄為歷史建築，可說是土庫鎮內最具代表性的建築物。

土庫鎮長陳特凱指出，最讓人津津樂道的是庄役場旁百年鳳凰樹，由於枝葉繁茂成為當地居民最愛的休憩、乘涼場所，不少六十歲以上長輩年輕時都會在樹下約會，順利牽成許多良緣，就連新兵入伍前也都會到鳳凰樹下報到，與土庫鎮民有特別緣份，可惜鳳凰樹因褐根病根部腐敗，二○二○年突然從根部傾倒，當時讓許多民眾感到遺憾。

土庫鎮民代表洪小龍表示，此處承載許多土庫人回憶，因此不斷尋找同樣樹種，透過友人牽線下找到鎮民林榮勳老家中有一棵五十多年鳳凰樹，聽到消息暫時放下手邊工作前往拜訪，林先生得知豪爽答應「無償贈予」，公所也順利在兩年前移植。

林榮勳家族贈予半百老樹

陳特凱說，移植這棵半百老樹前特別請教在地專家，才順利把三層樓高的樹移植完成，今年是移植後的第二年，近來艷紅鳳凰花盛開，令不少居民感動；居民表示，過往回憶瞬間湧現，像是時光到倒流般重返青春。

陳特凱強調，鳳凰樹移植代表新生，更是喚回記憶，未來將舉辦感恩音樂會，邀請贈樹者一起參與，讓大家回憶分享往昔鳳凰樹下記憶點滴。

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