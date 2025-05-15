「測站分佈不均」嘉義地震 台東誤響國家級警報

嘉義大埔昨日上午發生規模4.5的地震。（中央氣象署提供）

2025/05/15 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕嘉義大埔昨日上午發生規模四．五的地震，但「地震在嘉義，國家級警報發在台東」，讓民眾一頭霧水。中央氣象署指出，這次地震屬於○一二一嘉義大埔地震的餘震，觀測與地震實際情況存在落差是測站分佈不均所致。

中央氣象署指出，嘉義大埔昨日上午十時四十八分發生芮氏規模四．五的地震，深度僅十．七公里，嘉義大埔、台南曾文等最大震度四級，嘉義市、高雄桃源、雲林土庫最大震度三級，另雲林等三縣市最大震度達二級，台東等六縣市測得最大震度一級。

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中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，這次地震屬於○一二一嘉義大埔地震的餘震，雖三月下旬至四月期間，當地地震活動已經安靜許多，但較大規模地震後，能量釋放過程並不平均，雖餘震發生頻率會越來越低、規模越來越小，偶爾還是會出現規模稍大的餘震。

至於國家級警報在台東誤響、推估地震規模達到六．四，且告警台東可能發生顯著有感地震，但實際震度卻只有一級；吳健富說，台灣的地震測站分佈並不平均，西半部地震測站的佈建相對密集且平均，東部地區受地形、交通等條件限制，測站分佈大多是沿著山線、海線道路佈置，呈線性分佈，在量測地震時，可能出現定位落差與局限。

吳健富坦言，這次的觀測與地震實際情況存在落差，與測站不夠密集、分佈不平均有關。

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