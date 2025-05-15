割鹿茸、有彈孔 奇萊水鹿疑遭獵殺

有山友在奇萊稜線山屋東南方約五百公尺處發現一隻雄性水鹿屍體，鹿茸斷裂處平整，身上有圓形孔洞，疑為彈孔痕跡。（太管處提供）

2025/05/15 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕近日有網友在臉書登山社團發文指出，於奇萊稜線山屋東南方約五百公尺處發現一隻雄性水鹿屍體，鹿茸斷裂處平整，身上可見一處圓形孔洞，疑為彈孔痕跡，不排除是有心人士為取得鹿茸獵殺水鹿，太魯閣國家公園管理處已通報保安警察第七總隊第九大隊查緝非法盜獵。

可判5年、罰百萬

太管處指出，若經查屬非法盜獵，依「國家公園法」最高可處三千元罰鍰，另如涉及保育類野生動物獵捕行為，可依「野保法」處六月以上五年以下有期徒刑，並得併科廿萬元以上、一百萬元以下罰金。

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台灣水鹿為台灣特有亞種，是台灣陸地上體型最大的野生動物，主要棲息於海拔一千公尺以上的中高海拔原始森林，常見於鄰近水源的草地地形，以樹葉與嫩草為主要食物來源。太管處指出，目前主要分布在中央山脈及花東山區。民間有一定規模的飼養族群，野外族群則相對稀少。

過去因棲地破壞及狩獵壓力導致族群數量大幅減少，曾被列為保育類野生動物，近年族群數量呈現回升趨勢，但仍屬政府公告的「其他應予保育之野生動物」。太管處指出，目前已進入調查與蒐證階段，呼籲民眾切勿以身試法。

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