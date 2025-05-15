9月起 高中以下到校手機集中管理

教育部今召開「攜手共護網路新世代」記者會，教育部長鄭英耀會後表示，9月後學生進校手機將集中管理。（記者楊綿傑攝）

2025/05/15 05:30

教部下週公布使用原則

〔記者楊綿傑／台北報導〕兒少使用手機依賴網路情況嚴重，為避免影響學習及身心健康，教育部修正「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，預計下週公布，未來手機將採集中管理設置「養機場」，相關管理方式尊重各校。教育部也透過提供免費數位工具、強化宣導等方式提供家長支持資源。

教師、家長、學生多表贊同，但也建議應依不同年齡分級管理，對可能衍生的保管責任要有配套。

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教育部長鄭英耀指出，我國及國際的研究調查均顯示，網路上大量短影音出現，兒少只是按個讚、轉傳或自拍，對學習、身心健康就會出現影響，易忽略與親友、同學的互動，且網路過度使用更讓青少年憂慮、自傷問題不斷增加。國教署長彭富源提到，近半青年在幼兒園或國小就開始接觸色情媒體或資訊，也產生網路焦慮與自傷風險；3C易導致與家長間的衝突，更有身分遭盜與人身安全風險。

國際經驗上，法國二○一八年即立法禁止學生在校使用手機，紐西蘭去年推動中小學禁手機政策，澳洲亦由各州陸續實施類似規範；美國多州提出「校園無手機」立法計畫。鄭英耀補充，澳洲實施一年後，統計八成一學生學習表現提升，問題行為發生率降五成四。

已有國中實施

新竹縣二重國中已嚴格實施手機管理政策多年，校長徐華助說明，學生進校時須關機、收齊後，交至學務處統一保管，快放學時才發回，學生非常配合，閱讀時間增加。

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