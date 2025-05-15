少鹽少糖不用猜 年底前訂出標準

國健署長吳昭軍（中）與醫界共同呼籲高血壓防治的重要性。（記者林惠琴攝）

2025/05/15 05:30

國健署明年將推動 醫師建議以紅綠燈呈現含鹽量

〔記者林惠琴／台北報導〕少鹽、少糖是慢性病防治的重要飲食方式，但衛福部國健署長吳昭軍昨表示，對於「少」的定義，國內一直沒有明確標準，目前正在蒐集各國相關資料，後續召開專家會議，預計今年底前訂出我國標準，明年推動。醫師建議，未來可再依不同含量訂出食品燈號標示，以利民眾參考。

請繼續往下閱讀...

強化慢性病防治

五月十七日是世界高血壓日，高血壓向來是國人慢性病大宗，國健署統計，十八歲以上盛行率已由二○一三至二○一六年的廿五．二％，成長到二○一七至二○二○年的廿六．八％。

台灣高血壓學會副理事長鄭浩民表示，近年持續推廣居家監測血壓的重要性，下一步高血壓防治將推行「減鹽運動」，因為攝取太多鹽會造成血壓升高，已與國健署研議訂定相關標準。

鄭浩民指出，一克鈉相當於二．五克鹽，少吃一克鹽可降血壓一毫米汞柱，國外研究發現高風險族群使用低鈉鹽較非低鈉鹽，可降低中風十四％、心血管疾病十二％，尤其長者鹽敏感性較高，吃一克納的血壓上升幅度高於年輕族群，因此老年人使用低鈉鹽降血壓效果更顯著。不過，低鈉鹽是用鉀鹽取代鈉鹽，腎臟功能不佳的人，可能相對不適用。

鄭浩民說明，目前世衛組織建議成人減鹽，每日宜攝取二克鈉，檢視實證研究擬建議國內以二．三克鈉為標準，已遠低於現行國人平均攝取五、六克鈉，會將相關意見提供政府參考。

鄭浩民指出，鈉含量較高的食物包含罐頭、臘肉、火腿等加工食品，建議強化食品標示，以紅綠燈號方式呈現高鹽、中鹽、低鹽，提供民眾購買參考。

吳昭軍指出，不只是減鹽，減糖也對慢性病防治具效果，但目前國內建議的少鹽、少糖，對於多少算「少」並無定論，正在蒐集各國資料，召開專家會議，預計今年底前訂出標準，明年推動，是否推廣食品燈號或其他強化措施，都可以討論，希望能夠讓國人更落實健康飲食。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法