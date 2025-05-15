不雅考題惹議 出題老師請假候查／金城國中辦座談 沒家長出席流會

金門縣金城國中昨晚針對翁姓教師擔任班導的班級舉辦「親師座談」，結果沒有家長出席。（記者吳正庭攝）

2025/05/15 05:30

〔記者謝君臨、吳正庭／綜合報導〕金門縣金城國中九年級的健康段考題目中出現「綠茶婊」、「渣男」、「好想要做愛阿」，甚至「捅他屁眼」等字眼，引起各界批判。民進黨立委黃捷昨指出，性平教育在校園中仍不足，呼籲金門縣教育處徹查此事，教育部也應督導性平會調查，審慎檢討該名教師是否適任。

縣長陳福海：對金門傷害很大

金門縣議會副議長歐陽儀雄昨批評縣府教育處「螺絲鬆了」，縣長陳福海也首度表態，坦承此事對金門傷害很大，教育體系的螺絲鬆了，應深刻檢討。

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金城國中指出，命題的翁姓教師也是班級導師，他從十二日起請假等候調查，已安排另一名教學經驗豐富陳姓老師代理班導職務。校方昨晚也舉辦親師座談會，想向家長說明後續處理情形，未料沒有家長出席，座談會流會。

民進黨立委吳沛憶提到，嚴重不當及歧視用語，不該出現在教育現場，凸顯性平教育的重要性與急迫性。台灣同志諮詢熱線協會倡議行銷主任鍾世柔也指出，根據熱線二○二○年所做的「同志學生校園經驗調查」，有近七成同志學生曾聽過教師或教職員發表恐同言論，甚至七十四％的學生聽過性別氣質負面評論。

台灣性別平等教育協會秘書長韓宜臻說，將「綠茶婊」這樣厭女的詞彙放入考題，或以錯誤資訊詮釋愛滋感染者，不但違反教育專業，也侵害學生權益。

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