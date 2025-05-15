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    首季取締行人違規較去年增逾5成

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    2025/05/15 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部修法加重汽車駕駛不讓行人罰則，未停讓行人致輕傷及重傷，分別調高罰鍰為一．八萬元及三．六萬元，最快六月底上路，引發職業駕駛團體不滿，認為交通部不罰行人，只罰駕駛，號召下週一包圍交通部抗議；交通部公布今年第一季行人違規和車輛路口不停讓行人的取締數，分別較去年第一季同期增加五十一％和十四．九％，雙雙大增，行人照罰。

    車不停讓 取締增15％

    交通部統計，今年第一季各縣市對「車輛路口不停讓行人」取締三萬二三二件，比去年同期的二萬六二九九件多取締了十四．九％；至於「行人違規」取締數量，統計今年一月到三月達二萬六四九七件，較去年同期的一萬七五三四件違規取締數量，大幅增加五十一％，並沒有獨厚行人不取締。

    不過職業駕駛團體號召下週要包圍交通部抗議，起因於交通部修法加重汽車駕駛不讓行人罰則，未停讓行人致輕傷及重傷，分別調高罰鍰為一．八萬元及三．六萬元。

    職業駕駛團體認為，行人違規例如行人闖紅燈罰款，只罰五百元，駕駛不讓行人要罰一．八萬，差距巨大，要求行人闖紅燈罰款也應該要提高到一．八萬，遏止行人違規闖紅燈。

    交通部公共運輸及監理司長林福山回應，過往交通部對行人違規一直都有相關宣導，目前也將以加強宣導為優先作法。

    交通部表示，交通安全關鍵不在於「站哪一邊」，而是「如何有效避險」。取締違規不分駕駛或行人 ，目的都是為了減少事故發生可能，「行人與車輛本就是『不對等』的存在，一旦碰撞，受傷最重的往往是行人，因此交通政策必須持續強化對弱勢用路人的保護」。

    針對行人過馬路時的交通管制措施，交通部日前也要求各縣市推行「行人專用時相 」與「行人早開時相 」，也就是透過交通工程，讓車流暫停、行人優先通行，降低事故風險，並列入縣市道安考評，做得不好會公布表現不佳的縣市。

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