《屏東》屏大培訓身障者 下鄉為長輩上AI課

中華電信與屏東大學培訓身心障礙者成為數位講師，下鄉服務長輩。（左三為中華電信屏東營運處總經理蕭煥璋、左四為講師莊淑莉、右四屏大校長陳永森、右三屏大教授黃玉枝 、右二屏大特教中心主任張茹茵）。（記者羅欣貞攝）

2025/05/15 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學今年與中華電信合作，以AI課程培訓屏東縣身心障礙者成為數位講師，結訓後將於五月十九日至六月四日下鄉，前往內埔鄉隘寮、 東片及佳冬鄉塭豐社區，教導一百多位長輩學習將AI新科技運用到健康管理、藝術與影音創作等層面，激發彼此的生命力。

屏大校長陳永森表示，屏東大學致力栽培扶助身障青年，透過「讓生命不同凡想USR計畫」與中華電信馨心學堂合作，除辦理課程為五十多位屏東身障朋友開創AI新能力外，還有廿多位師生擔任志工助教，協助培訓將前往屏東社區服務長者的身障朋友。

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中華電信屏東營運處總經理蕭煥璋說，看到接受培訓的身障學員完成的AI藝術創作，呈現精彩創意、人生想望，還有對屏東土地的愛，令他非常驚豔，期待身障講師和屏大師生在社區服務時能把這份愛、感動和科技傳遞出去，讓長輩們也能運用AI找回自己的記憶，實現人生夢想。

參與培訓的身障朋友，除須精通手機操作和APP功能外，還要不斷練習表達、溝通，提升教學能力，透過分享自己的生命故事，激勵長輩們積極面對生活的寂寞與身體的不適。

身障講師莊淑莉是位藥師，從全癱臥床，歷經三年半的治療復健，如今可以行動自如。她說，接下來要走進社區與銀髮長者分享AI技能，以及心路歷程、廚藝和經絡知識。

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