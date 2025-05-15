《屏東》「屏東激安」徵件 拍美食短片拿獎金

「屏東激安」美食短影音徵選競賽今天起至七月十四日徵件。（記者羅欣貞攝）

2025/05/15 05:30

去年參賽作品創527萬觀看次數 今年總獎金27萬、冠軍5萬

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年首屆「屏東激安」美食短影音徵選競賽掀熱潮，參賽作品在社群平台創造超過五百廿七萬觀看次數，屏東縣政府今年續推第二屆競賽，十五日起至七月十四日徵件，總獎金廿七萬元，冠軍可獨得五萬元，縣府歡迎民眾來屏東吃美食拍影片搶獎金，當個美食獵人。

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屏縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，近年社群軟體提供短影音功能帶動新潮流，手機拍攝短片模式更加盛行，不少人會循網紅或網友推薦的美食全台跑透透，如果吃到高CP值的美食，更會讓人有幸福感。

拍各鄉鎮銅板美食上傳社群平台

去年屏東縣政府首次舉辦「屏東激安」美食短影音徵選活動，「激安」就是日文「便宜」的意思，鎖定各鄉鎮銅板美食，參賽作品並公佈於臉書及IG等多個社群平台，共創造超過五百廿七萬觀看次數，許多網友還慕名前往得獎店家消費，成為屏東美食小吃指南。

今年第二屆「屏東激安」美食短影音競賽，以單價一五九元以下、縣內三十三個鄉鎮市的中西式甜品為主題，廣邀民眾尋覓激推的屏東排隊美食。

傳播處指出，參賽短影音拍攝長度於十五秒至九十秒皆可投稿，投稿作需為未曾公開發表的原創作，影片規格需採用九：十六直式畫面，經主辦單位確認影片規格及內容符合規定後，將提供參賽者「屏東激安」形象LOGO置入於參賽影片，並將作品發佈至個人的社交平台即完成報名。

7/14截止 將選出30組作品進入決選

鄞鳳蘭說，活動將邀請美食網紅擔任專業委員參與評選，預計選出三十組優質作品進入決選，第一名可獨得五萬元獎金，第二名和第三名分別獲得三萬元和兩萬元獎金，二十名佳作則可獲得各五千元獎金，總獎金高達廿七萬元。

此外，民眾於官方公佈入圍名單後，即可至徵件活動網站參與作品的抽獎活動，留言分享為自己喜愛的短影音加油打氣，就有機會將多項好禮帶回家。

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