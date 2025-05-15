《台東》修堤沉箱放6年 遲未定位成「斜塔」

放在台東市卑南溪出海口的兩座大沉箱愈來愈斜。（記者黃明堂攝）

2025/05/15 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣卑南溪出海口聳立宛如兩棟公寓般的方體，六年來逐漸傾斜，這是造價近四千萬元的沉箱，做為富岡漁港堤防災修工程的海底基礎，因工程延宕八年，一放就是六年，原預計上個月拖放定位，又因技術問題難解，縣府農業處長許家豪表示，明年才能投放，多位議員在定期會上批縣府工程管控不佳，浪費公帑。

富岡漁港舊沉箱殘留 尚未清除

富岡漁港東堤於二○一五年及隔年被颱風巨浪打壞，海底沉箱被掏空、位移，堤防毀損。縣府爭取中央補助，投入三．二億元整修東堤，其中，這兩座沉箱就是為重建堤防而做，尺寸為長廿五公尺、寬卅公尺、高十六公尺，將投放到東堤海底，才能繼續築堤工程。

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不料，兩座如同公寓般的混凝土結構體，在出海口海灘上，完成後一放就是六年，成了新奇景，民眾從中華大橋上就可看到，每年看它愈來愈斜，被戲稱為台東版比薩斜塔。縣議員古志成昨天質疑浪費公帑，董昌華、王姷力也認為，不能因工程遇到瓶頸就推給廠商，當初設計就該先預估面臨的困難點，並提出解方，而不是放在那邊能拖就拖的心態，民眾看到沉箱沉沒，觀感實在不佳。

議員批卸責 縣府預計明年完成

縣府農業處長許家豪表示，富岡漁港海堤災修必須先清除原有的沉箱殘留，才能將新沉箱拖放定位，但當初壞掉的兩座沉箱聚集混凝土，廠商原以為可以輕易打掉，卻非常難處理，加上多次遇到海象不佳，工程無法順利進行。

許家豪說，原本希望上個月能將沉箱拖放定位，但因舊基礎尚未清除，今年已確定無法完成，預計明年可完成。

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