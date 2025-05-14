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    104歲阿嬤教包粽 學童讚一定超好吃

    端午節將至，華山基金會舉辦「傳承端午情、關懷孤老心」活動，邀請百歲人瑞指導國小學童包粽子。（記者陳冠備攝）

    端午節將至，華山基金會舉辦「傳承端午情、關懷孤老心」活動，邀請百歲人瑞指導國小學童包粽子。（記者陳冠備攝）

    2025/05/14 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕端午節將至，彰化田尾鄉一○四歲人瑞許呂伸與社頭鄉一○一歲的林怯阿嬤，昨日攜手指導仁豐國小三年級六名學童包粽子。對多數學生而言，這是人生第一次包粽，看到阿嬤們技巧純熟，紛紛驚呼：「這顆粽子有百年功力，一定超好吃！」

    昨日活動在許呂伸阿嬤家中舉行，從洗粽葉、備料、摺葉到綁繩，阿嬤們動作俐落、指導細心，場面溫馨熱絡。許阿嬤笑說，自己從小就學會包肉粽，而且在教孩子們的過程，就像在教孫子一樣，既懷念又開心。

    一名陳姓學童表示，從未包過粽子，一開始根本不知道怎麼下手，但看到百歲阿嬤雙手靈巧包粽，完全不像百歲老人，「這顆粽子有百年功力加持，一定很好吃」。仁豐國小校長陳志盛指出，透過與長輩的互動，孩子們不僅學會傳統技藝，更從中感受到長者的智慧與溫情。

    籌劃此一活動的華山基金會表示，期盼透過這次「傳承端午情、關懷孤老心」活動，讓孩子在節慶中體會敬老惜老，進行一場溫暖的生命教育。另外，今年預計在彰化地區發送一八○○份端午關懷禮給孤老長者，但受通膨與景氣影響，目前募得數量尚不足四成，資源缺口仍大，呼籲社會大眾與企業踴躍響應捐款，一起送暖。

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