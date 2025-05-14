彰化版信義計畫區 「彰交特區」孵大巨蛋

彰化縣政府力推的彰交特區，最大亮點就是大巨蛋。圖為未來完工樣貌。（彰化縣府提供）

2025/05/14 05:30

規劃另設置縣政中心、新縣總圖、產業園區、萬坪公園等 報內政部審議

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣要蓋好大巨蛋！彰化縣府昨天正式公布，有關大巨蛋基地的高速公路彰化交流道特定區域（簡稱「彰交特區」），縣都市計畫委員會已審核通過通盤檢討，昨天報請內政部審議！透過大巨蛋、縣政中心、新縣總圖、產業園區、萬坪公園等設施，讓解編後的彰交特區，成為彰化縣的「信義區」，未來縣民聽演唱會，不必去北、高了！

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彰化交流道周邊 1400多公頃農業區

縣長王惠美表示，當別的縣市還在找大巨蛋的地點，彰化縣已經準備好了，而且不只要蓋大巨蛋，還要在解編後的彰交特區，打造大巨蛋的體育園區，此外，縣府通過相關的大型建設，首先把縣政中心搬過去，未來興建全新的彰化縣圖書館總館。

分「三期五區」解編 大巨蛋列首期

王惠美強調，「彰交特區」是彰化縣脫胎換骨變身第一步，除了大型公共建設外，還會包括產業園區，才能讓「彰交特區」結合交通建設、都市計畫、產業發展，變身為彰化縣的「信義區」。

未來「彰化特區」將以交通便利的彰化交流道為中心出發，採區段徵收方式來進行，結合大型公共建設，規劃產業專區來創造全新園區，未來可以把成功經驗複製到員林交流道、北斗交流道、和美交流道，增加當地繁榮的機會。

結合交通建設、都市計畫、產業發展

由於彰化縣近年來人口持續減少，如何才能在六都磁吸效應下，讓彰化縣人口不再外流，成為縣府重心。建設處表示，「彰交特區」計畫將彰化交流道周邊一四○○多公頃農業區逐步轉型，將分成「三期五區」解編策略。大巨蛋所在的就在第一期示範區，面積有一七○公頃，優先辦理「洋仔厝排水北側」及「大埔截水溝堤岸道路兩側」兩處，其中產業園區面積卅二公頃。

彰化縣要蓋大巨蛋，縣長王惠美（右六）強調，彰化準備好了。（記者劉曉欣攝）

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