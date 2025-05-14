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    首頁　>　生活

    屏市中正、孝國小人行道工程 遭反彈

    2025/05/14 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市中正、忠孝國小周邊人行步道改善工程，在上海路、信義路、林森路、建豐路等地段增加人行步道，引起附近居民的強烈反對，屏東市民代表謝雪鳳、李玉屏等人要求屏東市公所慎重評估。屏東市長周佳琪表示，由於原計畫窒礙難行，已向縣府及國土管理署反映，建議縮小執行範圍。

    市長︰窒礙難行 建議縮小範圍

    市代謝雪鳳昨天在屏東市代表會質詢時指出，忠孝國小周邊設立人行道，其中建豐路是該區的商圈，人車相當多，建豐路如設立人行道縮小道路，將使交通更混亂，當地居民強烈表態反對，要求市公所對該案慎重處理。市民代表李玉萍也認為建豐路設立人行道不適當，但主張學校附近則可以設立，保障學童安全。

    對於中正國小的人行道工程，市代傅建雄則認為要檢討，指出附近居民反映，蘇州街、上海路等路段都只有六米寬，若再劃設標線人行道，汽機車道被迫縮減，反而容易發生車禍。

    屏東市長周佳琪表示，忠孝、中正國小學校周邊設立人行道案，地方開了三次公聽會，學校四周設立人行道地方沒意見，但在建豐路、上海路等商圈設立人行步道，地方反彈聲浪大，向縣府呈報兩處的既有計畫窒礙難行，建議國土管理署同意修正縮小範圍，在公有地部分做人行道。

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