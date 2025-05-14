屏東原文發中心 「歌舞館」試營運

斥資三．七七億，於「娜麓灣區」空地打造的「歌舞館」，昨天啟動試營運。（記者陳彥廷攝）

2025/05/14 05:30

斥資3.77億 觀眾席設計2層樓 有650個座位

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位於屏東瑪家的原住民族文化發展中心（簡稱原文發中心）在三年前將生活型態館封閉，並在旁邊打造「歌舞館」，今年終於完工，於昨天啟用並進行試營運，依山傍水以地貌為設計理念的外觀，在藍天白雲還有巍峨溪谷的襯托下，成為屏東山區的耀眼新星，原文發中心主任邱黃肇崇指出，未來不只園區舞團會進行表演，將邀請優質藝文團體前來表演，盼打造成屏東山區藝術展演的新地標。

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將邀請優質藝文團體來表演

原文發中心於二○二二年底斥資三．七七億，於「娜麓灣區」空地打造全新的「原住民歌舞館」，歷時約兩年半後完工，昨天啟用並試營運，建物高近二十三公尺、占地達近四千平方公尺，地上有四層、地下一層，內部觀眾席設計二層樓，座位可容納六百五十名觀眾，在南隘寮溪谷旁矗立格外醒目。

原文發中心的舞團昨天進行表演，為試營運揭幕，讓不少不期而遇的遊客是直呼「驚喜」。不僅外觀賞心悅目，實際走進來更是驚艷場館硬體水準之高，希望未來能引進更多優質的表演團體。

邱黃肇崇指出，作為啟動後的首場重點節目，五月十七日即邀請外部團體「莊國鑫原住民舞蹈劇場」前來表演《是有奪久，沒有唱歌了我們》，作品取材阿美族「有歌即有舞」精神。

依山傍水 與自然環境緊密結合

原文發中心指出，歌舞館最令人驚艷的就是順應地形依山勢而建，一側依山，一側則是臨崖傍水，與自然環境緊密結合，而流線形屋頂就是與南隘寮溪谷的意象，透過強烈的動感曲線彷彿波浪或羽翼，象徵著自然、自由與部落文化中與自然共生的理念並呼應原住民族崇敬天地自然，未來將成為兼具文化性、地景融合性與現代美學的建築，並且肩負起展示原住民族群豐富的歌舞藝術與精神文化的使命，成為屏東山區的新地標。

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