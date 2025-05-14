14組藝人樂團 東浪嘉年華17日登場

台東縣府將於17、18日在杉原灣海水浴場舉辦「2025東浪嘉年華」。（記者黃明堂攝）

2025/05/14 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕目前正值台東觀光淡季，縣府為吸引遊客，將於十七、十八日在杉原灣海水浴場舉辦東浪嘉年華，邀請十四組流行音樂藝人、樂團演出，搭配沙灘排球競賽、大型風箏表演、海洋市集等活動。縣府表示，現場不供停車，有安排專車往返市區接駁，歡迎民眾多多利用。

連2天杉原灣海水浴場舉辦

台東縣政府指出，今年卡司星光閃耀，陣容包括金曲歌后魏如萱、新生代創作女聲陳忻玥、金曲最佳新人洪佩瑜、氣質創作人吳獻、金曲歌王蛋堡、全方位藝人鳳小岳、爆紅樂團美秀集團，以及壓軸登場的亞洲天后蔡健雅。同時，DJ Veena也將帶來節奏強烈的電音派對，還有無妄合作社、柯泯薰、芒果醬、TRASH與滅火器等風格鮮明、魅力十足的音樂人接力演出。

請繼續往下閱讀...

有海洋慢市集、沙灘水域體驗

活動期間設有結合在地文化與生活風格的「海洋慢市集」以及一系列豐富的沙灘水域體驗活動，包括沙灘排球挑戰賽、SUP龍舟趣味競賽、親子沙雕體驗、風浪板體驗及大型風箏展演等，適合各年齡層民眾參與。

不提供停車位 有接駁車往返

縣府說明，活動免費入場，但不提供汽車停車位，請民眾將車輛停放於馬亨亨大道兩側，轉乘接駁車進入會場。接駁服務自十七日上午九點起巡迴接駁，進場末班車於晚間八點半自馬亨亨大道與勝利街口發車，離場接駁則從上午九點半到晚間十一點疏運至人潮散場完畢。接駁站點設於馬亨亨大道與勝利街口、原住民會館及杉原灣，採去程收費、回程免費，每人收費廿元，而持TPASS通勤月票、敬老卡或身心障礙證明者則可免費搭乘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法