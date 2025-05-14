強化生醫 生技中心南部辦公室揭牌

生物技術開發中心進駐沙崙智慧綠能科學城，設立南部辦公室，熱鬧揭牌。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/14 05:30

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕因應中央「精準健康戰略產業」，以及「大南方新矽谷計畫」等政策，財團法人生物技術開發中心進駐沙崙智慧綠能科學城設置南部辦公室，昨天熱鬧揭牌，宣布透過「北水南引」、「AI助攻」、「軟硬整合」等三大面向，強化南台灣的生醫產業發展與區域平衡，並在「智慧健康產業聚落」的推動上扮演關鍵角色。

生技中心董事長涂醒哲表示，這是推動南台灣智慧健康產業發展的新篇章，該辦公室將力促北部園區豐沛資源，與南部在地需求雙向鏈結，為台灣打造一條創新研發的生技S型廊帶。南台灣擁有扎實的產學研醫基礎與特色醫療能量，具有發展生技產業的強大潛力，南部辦公室的設立，除了服務據點的延伸之外，更是將中心研究創新與產業拓銷的資源，向南轉移的重要象徵。

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生技中心南部辦公室設在資安暨智慧科技研發大樓，承接南部精準健康產業推動服務平台計畫，強化南台灣生醫產業的發展與區域平衡，未來將執行「橋接創新市場」、「串聯南北資源」、「鏈結國際商機」等重要任務。南部辦公室將結合全球領導大廠如AMD、Google、英科智能，以及國內廠商如思捷優達、捷絡生醫等，共同推進AI大數據在生技醫藥開發的創新應用，力促南台灣成為AI+Bio的實驗場域。

代表在地業界致詞的台南億載會長陳威仁指出，生技中心能往南拓展，真的幫忙很大，未來可以合作，借重其人才、技術等資源，加速發展。

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