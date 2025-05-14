近百攤位 南市技職博覽會22日啟動

慈佑工商烘焙食品科學生何秉修（左）、黃婉婷（右）分享透過技職教育途徑，努力朝志趣目標發展。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/14 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市技職博覽會將於廿二日登場，匯集公部門、產業及技職校院三十五所參展單位近百個攤位，多元內容協助學子及早探索職涯興趣，讓夢想起飛。

多元內容 匯集35所參展單位

市長黃偉哲偕同參與單位暖身宣傳，他表示，畢業季就要到了，國高中生正處於升學的抉擇，是要念普通高中，還是技職學校，希望藉由技職博覽會協助學生找到興趣與方向並能提早起步。

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甫獲今年「吳寶春盃國際烘培新秀技藝競賽」亞軍的慈佑工商烘焙食品科學生何秉修、黃婉婷現身說法。他們表示，對食品烘焙有興趣，當年參觀技職博覽會後，進一步了解課程內容，更加確認自己的志向。兩人也都異口同聲說，希望未來開設烘培工作室，做自己喜歡做的事。

技職博覽會將於廿二至廿四日於中信科技大學體育館登場，以國中技藝教育十六職群學習及職場應用介紹攤位為主軸，設計互動闖關任務可兌換禮物，還有技藝教育競賽成果展示區。

教育局長鄭新輝說，除了技職博覽會外，公立國中於三年級有「抽離式技藝教育課程」，提供學生每週至少三節課可先初步學習技術型高中職群課程機會，另外還有暑假體驗課程、國中小學參訪觀光工廠、國小高年級至專科學校或技術型高中參訪等，多面向提供學生自我探索及發掘興趣的可能性。

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