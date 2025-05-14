奇美博物館兒童夏令營 3單元玩藝術

奇美博物館推出「藝術大豐收」兒童夏令營，早鳥優惠開始報名。（奇美博物館提供）

2025/05/14 05:30

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕深受歡迎的奇美博物館兒童夏令營，將於暑假再度登場，今年結合書本導讀、展廳互動與創意實作等三大核心單元，從欣賞到全面體驗，讓孩子享受玩藝術的樂趣。

今年的兒童夏令營將於七、八月的每週五登場，以「藝術大豐收」為主題，透過三大核心單元依序進行藝術的解構、親近與創作，讓孩子在賞畫、導覽的過程中激發想像，並動手完成，精彩呈現。

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館方表示，課程結合感官探索、創意思考，讓學習從紙本進到實境、從靜態走向互動，培養孩子的審美、觀察與創造等能力，開啟屬於自己的藝術豐收世界。首先是以《我的大豐收－畫作尋寶祕笈》立體童書為啟蒙，透過圖像、彩色濾鏡、互動貼紙等豐富設計，帶領孩子拆解背後的故事與創作技巧，並掌握藝術賞析的九大祕訣。

接著實際進入展廳，透過導覽與互動學習單，引導孩子如何欣賞，並觀察其筆觸與細節，感受畫家的藝術風格表現。最後則帶領孩子將所學的抽象知識，變成看得見、摸得到的藝術品，體驗從2D至3D的創作想像與思維。

奇美博物館的藝術大豐收夏令營，對象為八至十二歲兒童，每場次有上限，報名費用原價兩千五百元，早鳥九折優惠。

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