推動本土語文 台南議員促設台語實驗小學

2025/05/14 05:30

教育局︰113學年度 國中小台語課程已開設5202班

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市教育局今年開出十名台語專任教師，南市議會昨進行民政教育業務報告，南市議員李宗霖、台灣團結聯盟議員楊中成關心本土語文推動情形，要求教育局持續增聘台語專任教師，李宗霖並催促設置南市台語實驗小學。

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今年開缺10名台語專任教師

教育局長鄭新輝答詢表示，南市國中小本土語文開課率達一○○％，一一三學年度國中小台灣台語課程共開設五二○二班，師資部分會依學校實際需求評估後開缺。台語專任教師今年初步規劃開十名，等外縣市調動後就會確定。

12校參與沉浸式教學計畫

鄭新輝表示，至於台語實驗小學，口埤國小自一○五學年度起即改制為實驗教育學校，推動台語及西拉雅語教學，同時於一一三學年度計有十二所國中小參與台灣台語沉浸式教學計畫，將持續鼓勵更多學校參與，營造沉浸式語言學習環境，並鼓勵學校積極開辦暑期營隊活動。

李宗霖表示，教育局經常以口埤國小為例，但那是校方非常認真推動。希望南市的台語實驗小學能落實沈浸式，從一年級到六年級建構「系統性」、「連貫性」的教學，讓有需求的家長和孩子可以在這樣的環境下成長。同時應加速設立台南市的台語實驗小學，高雄市北嶺國小已積極籌備，台南更應加緊腳步。

李宗霖指出，對比其他縣市，台中市近四年皆有台語專任教師開缺；新北市狀況最好，去年十二名，今年國中、高中更開缺十七名。要求教育局應每年開台語專任教師缺，並且逐年增加，也必須提供這些台語教師更好的待遇。

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