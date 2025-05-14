東部淨零人才培育中心 慈濟大學揭牌

淨零綠領人才培育聯盟－東部培育中心成立，吸引學生踴躍報名。（記者花孟璟攝）

2025/05/14 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕因應二○五○年淨零排放目標所需的跨領域專業人才，環境部在花蓮慈濟大學成立淨零綠領人才東部培育中心，昨天下午舉辦揭牌儀式，環境部長彭啟明表示，目前人力銀行網站上有關淨零、碳規劃師等相關徵才工作機會就超過兩萬個，希望培育碳管理專業人才。

淨零、碳規劃師職缺逾兩萬個

繼歐盟針對高碳排產品於前年實施《碳邊境調整機制》CBAM，美國也要針對進口商品依照碳排量課徵關稅，最高甚至課到二百％，台灣許多出口企業因應客戶需求紛紛開職缺。環境部長彭啟明說，台灣設定二○五○達到淨零碳排目標，與溫室氣體、碳足跡盤查相關的工作機會愈來愈多，例如花蓮有觀光旅館轉型綠色旅館、台灣水泥也在淨零轉型非常積極。

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他說，環境部與全國卅二所大學成立「淨零綠領人才培育聯盟」，並在北中南東成立人才培育中心，東部及離島地區由慈濟大學負責，聯盟學校有宜蘭、佛光、東華、台東、金門大學及澎湖科技大學、海洋大學馬祖分校，由國家環境研究院提供教材，慈濟大學與東華大學合作規劃課程及教案研發。

環局專班低收、弱勢生免學費

揭牌典禮後，彭啟明也和慈大校長劉怡均簽合作備忘錄。劉怡均說，慈濟大學淨零綠領人才培育課程，總時數四十八小時，內容包括氣候變遷科學、溫室氣體管理、碳盤查及產品碳足跡，理論與實務並重，目前除花蓮各大學學生報名，也將在花蓮縣政府環保局開設專班，結訓學生可報考國家證照，且學費環境部有補助，低收入戶及弱勢生學費全免，幫助學生提高職場競爭力。

報名的慈大公衛系學生吳芷恩說，考取證照對求職能夠加分，她對如何計算碳排量格外有興趣，希望可以拓展未來職涯發展。

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