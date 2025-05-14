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    首頁　>　生活

    宜大就博會17日登場 釋1300職缺

    勞動力發展署北分署訂於17日在宜大舉辦就業博覽會，釋出近1300個工作機會。（勞動力發展署提供）

    勞動力發展署北分署訂於17日在宜大舉辦就業博覽會，釋出近1300個工作機會。（勞動力發展署提供）

    2025/05/14 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕勞動部勞動力發展署北分署訂十七日上午十點到下午二點在宜蘭大學學生活動中心舉辦就業博覽會，邀五十家企業釋出近一千三百個工作機會，逾七成薪資超過三萬元，宜蘭縣內職缺占九成，盼吸引更多青年返鄉，協助求職者在地就業。

    勞動力發展署北分署指出，這場就博會釋出的職缺，涵蓋科技、醫藥、製造、餐旅等熱門產業，九成來自宜蘭縣，其他分布在台北、桃園、花蓮等地，提供求職者在地就業或跨區工作的不同選擇。

    參與徵才企業包括台灣半導體、燿華電子、杏輝藥品、潤泰精密、蘭城晶英酒店、喜互惠超市等知名品牌。台灣半導體、築間餐飲、寒沐酒店開出月薪上看五十Ｋ的廠務工程師、區主管、廚師等職缺。

    就博會流程將導入數位化，求職者可事先到「台灣就業通」平台建置履歷，現場再透過數位履歷及線上職缺手冊，辦理無紙化應徵，完成履歷e化與闖關活動者可參加抽獎，提供iPhone 十五等大獎；另外，十七日當天前一百五十名報到者，加碼送百元超商商品卡，詳情可上「台灣就業通」網站查詢。

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