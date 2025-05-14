新冠疫情升溫 高雄11月大男嬰併發重症

2025/05/14 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市衛生局昨公布上週新增一例新冠併發重症患者，個案是十一個月大男嬰，就醫後一度因血氧濃度低住進兒童加護病房，新冠PCR檢驗為陽性，並未接種過新冠疫苗。

衛生局籲儘速接種JN.1疫苗

確診個案男嬰經醫療團隊照護，所幸康復出院，衛生局提醒，全國及高雄市過去四週以來，新冠併發症通報人數都有上升趨勢，其中約九成以上未接種JN.1疫苗，民眾千萬不可輕忽疫情，要儘速接種疫苗。

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衛生局指出，上週新增一例新冠併發重症個案為十一個月大男嬰，曾出現發燒、呼吸困難、喘鳴等症狀，入院時因血氧濃度低而收治於兒童加護病房治療，COVID-19 PCR檢驗為陽性，且未接種過新冠疫苗。對此重症個案，衛生局提醒，嬰幼兒族群雖感染多為輕症或無症狀，但仍有併發重症風險。

疾管署統計顯示，國內本土新冠併發症及死亡個案約九成以上未接種JN.1疫苗，其中以六十五歲以上長者及具慢性病史者為多，由於接種新冠JN.1疫苗是預防新冠中重症最有效的方法，以因應疫情升溫；此外，滿六個月以上且尚未接種新冠JN.1疫苗的民眾，也別輕忽，應儘速接種疫苗。

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