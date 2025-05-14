3天2起酒駕奪命！高雄酒駕大執法 首日取締26件

2025/05/14 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市三天內發生兩起酒駕致死傷事故，為遏阻民眾酒後駕車僥倖心態，警方於五月十二日至十四日執行取締酒駕專案，連續三天動員全市十七個分局，於卅八個行政區同步展開取締酒駕大執法，首日動員三六一人次警力，單日取締酒後駕車達廿六件。

市警局自十二日晚間廿三時卅分起，全面展開防制酒駕臨檢，首日在火車站站西路機車路檢點，查獲一名范姓男子（四十四歲）騎乘機車行經路檢點，經攔檢，發現范男渾身酒氣，經檢測酒測值達○．二八mg/l，當場依違反公共危險罪逮捕，訊後移送高雄地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

高市警方針對各分局轄區酒駕熱點、熱時加強取締，加強夜間至凌晨時段防制工作，並針對易飲酒處所（如酒吧、PUB、夜店、KTV、熱炒店、小吃部、工地等）及周邊道路加強路檢攔查勤務及機動交叉巡查，全力防制酒駕違規行為。

交通警察大隊長黃元民表示，酒後駕車不僅危害自身，也波及無辜市民生命財產安全，對公共安全造成重大危害，警方將秉持「酒駕零容忍」決心，持續且無限期的加強取締酒駕行為，對於酒駕違規者，警方絕對強勢執法，除依法即時移送法辦，情節嚴重者，也將建議檢察官聲請羈押，以杜絕酒駕行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法