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    美濃野蓮田種菱角 友善水雉築巢

    高雄市全國首創在野蓮田種菱角，提供水雉築巢環境。（美濃水雉棲地志工提供）

    高雄市全國首創在野蓮田種菱角，提供水雉築巢環境。（美濃水雉棲地志工提供）

    2025/05/14 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局攜手高雄鳥會與林保署，全國首創在野蓮田種菱角，為珍貴稀有保育水雉增加築巢繁殖友善環境，許多農民即使減少採收面積，也願意生態付出，已有十二位生態尖兵，要讓水雉安心成家，可望創造生態與經濟雙贏。

    農業局推動友善農業與棲地營造，吸引珍貴稀有保育水雉於美濃築巢，成為全國唯一水雉野蓮棲地，從二○二二年十八巢、二○二三年廿八巢，到去年已達卅七巢，水雉族群穩定成長，去年底有五十八隻前來度冬，五月正值水雉繁殖季節，已有四隻母鳥與五隻公鳥順利成家。

    農業局推動水雉友善農田，今年攜手高雄市野鳥學會與林業保育署屏東分署，全國首創在野蓮田種菱角，於每分地野蓮田中，額外種植四平方公尺浮力較佳菱角，提供水雉優先選擇築巢，即使野蓮農會減少部分採收面積，仍有許多人願意為生態付出。

    農業局表示，讓水雉更容易在野蓮田築巢，並避開野蓮採收期提前築巢，等到野蓮採收時期到來，於野蓮田築巢的水雉雛鳥已經長大相對穩定，可以移居其他田區進行覓食，將促成水雉族群量提升，又能確保農民收成不受影響，讓水雉安心成家，兼顧不讓農友受損。

    農業局說，水雉喜愛在浮葉型水草上築巢繁殖，是濕地生態健康重要指標，以昆蟲與水生無脊椎動物為主食，有助於控制田中部分害蟲，減少病蟲害風險。

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