高雄彌陀海岸光廊 將打造「無障礙水域」

彌陀區南寮漁港海岸光廊水域浪況穩定，海洋局規劃打造「無障礙水域」。（記者蘇福男攝）

2025/05/14 05:30

身障者和長輩 也能玩SUP、獨木舟 預計年底完工

〔記者蘇福男／高雄報導〕彌陀區南寮漁港內海海岸光廊，水域浪況穩定、深淺適中，適合大小朋友戲水親近海洋，高雄市海洋局規劃打造「無障礙水域」，讓身障者和銀髮長輩也能下海體驗SUP、獨木舟等水域遊憩活動，行政院海洋委員會補助八成經費，預計今年底完工。

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斥資837萬 海委會補助8成

海委會與全國水中運動協會去年在海岸光廊舉辦一場身障水域體驗活動，獲得熱烈回響，立委邱志偉因此極力爭取經費打造無障礙水域環境，增設滿足聽障、視障及肢障等身障者基本需求設施，鼓勵長輩和行動不便民眾多走出戶外，與他人及大自然互動。

邱志偉表示，海岸光廊完成營造後，已是彌陀重要觀光景點，夏天許多家長會帶著小朋友到海岸光廊沙灘、步道戲水，觀察海中生物，是寓教於樂的觀光景點，身障水域體驗計畫完成後，將可讓更多行動不便民眾也能一同體驗海洋運動的魅力。

將增設無障礙停車位及廁所

海洋局規劃在彌陀區漁會前新增無障礙停車位，以及二處含盥洗設備的無障礙廁所，海堤新增無障礙坡道，在建議入水位置新增入水坡道，身障者可在停車場停車後，自行前往下水位置體驗水上活動，體驗完還能到無障礙廁所盥洗。

海洋局表示，計畫總經費八三七．五萬元，其中海委會補助八成、六七○萬元，目前經費已核定，後續將進行規劃設計作業並盡速招標，預計今年底完工。

高市海洋局規劃打造彌陀海岸光廊「無障礙水域」，讓身障者和銀髮長輩也能下海體驗SUP、獨木舟等水域遊憩活動。 （記者蘇福男攝）

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