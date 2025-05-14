招募435名清潔隊員 16至22日報名

桃市府環保局今年將再次公開招募清潔隊員，考試報名時間為5月16日至22日，將招募7個組別共435名隊員。（桃市環保局提供）

2025/05/14 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕市府環保局將公開招募清潔隊員，報名時間為五月十六日至廿二日，環保局表示，除一般隊員組、原住民族組、身心障礙組、駕駛組，今年新增場（職）護組、木工組及電腦文書行政組，總計將招募四三五人，為便利民眾報考採免費報名，並採網路與現場雙軌並行，今年也設置須年滿十六歲門檻。

環保局長顏己喨表示，線上報名可至專屬報名網站（tyoem114.twexam.com）查詢相關資訊並完成報名程序；無法上網報名者，於報名期間上班時段（上午九點至下午五點）至思考致富文創教室（桃園區民權路六號四樓）及全市十二區清潔中隊隊部，均有專人協助報名。

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顏己喨說，今年招募清潔隊員採二階段甄試，第一階段依各組特色進行技能或體能測驗，第二階段為筆試，最後依甄試總成績加權分數，擇優錄取四三五人。

環境管理處長張書豪說明，今年招募分為七組，測驗上採多元測驗評估，場（職）護組採情境模擬測驗，評估勞工健康服務護理實務應變能力；木工組須於時限內完成指定木藝品；電腦文書行政組著重文書處理的正確性與效率；駕駛組將進行實地駕駛，模擬垃圾車於市區執行勤務情境；身心障礙組進行資源回收分類測驗；一般隊員組與原住民族組將進行卅公尺負重折返跑，男性負重十五公斤、女性八公斤，檢視體能與工作適應力。

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