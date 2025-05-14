性侵女病患判3年 醫師仍執業被發現

2025/05/14 05:30

衛局︰在桃園看診時尚未判決 現已辭職

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台大醫院黃姓婦產科住院醫師被控在執勤急診工作時，性侵就診的年輕女病患，並稱要做「性反應測試」，日前經法院判處三年徒刑，網友挖出案發後他還在八德區某婦產科診所執業長達三年，判決出爐時仍繼續執業，直到本月十一日案情曝光，才於十二日火速辭職；桃園市衛生局表示，黃姓醫師已經辭職，此案將轉由案發地台北市衛生局後續處置。

黃姓醫師被控於二○二一年六月新冠肺炎第三級疫情警戒期間，對一名急診留院觀察的女病患性侵，黃姓醫師當時是台大醫院婦產部第三年住院醫師，負責值勤急診診療工作，女子指控，黃姓醫師謊稱要做「性反應測試」，在沒有護理師陪同的情況下，要求她脫去下半身衣物，並躺在急診室婦科診間的診療椅上，接著戴著手套對她指侵，後又藉口幫照陰道超音波發現有異常分泌物，再做一次性功能測試，女子查覺有異拒絕，請男友報案究辦。

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黃男案發後轉往八德區某婦產科診所繼續執業長達三年，直到近日判決曝光才火速辭職，他的行徑引發公憤且被網友肉搜。衛福部回應，依據醫師法第廿五條，醫師若利用業務機會犯罪，經判刑確定者，由醫師公會或主管機關移付懲戒，最重可廢止醫師執照與證書；經查，黃男於二○二二年四月至五月十二日，在八德區某婦產科診所任職，桃園市衛生局表示，黃男在桃園執業時尚未判決，並已於十二日辦理歇業，目前未於桃園市執業登記。

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