大溪國中木工社 扮產業人才搖籃

志工老師指導學生透過實作完成原木筷子、木柄餐具、三角椅等作品。（記者李容萍攝）

2025/05/14 05:30

記者李容萍／專題報導

「木藝」是桃園市大溪區傳承百年的產業文化，神桌、家具銷售全台，小至吃飯用的器具到建築的梁柱，無所不在。桃園市立大溪木藝生態博物館近年藉由大溪國中木工教室及科技中心的完善硬體環境，結合木藝師與相關師資開辦由淺入深的木藝示範教案、木藝師增能課程、林業議題課程、教師研習、綠木作教學工作坊等，作為該館推動木藝扎根教育的據點。

作為木博館扎根教育據點

大溪國中二○一九年九月獲木博館協助成立七年級木工社團，二○二○年增設八年級木藝社，二○二一年九年級成立技藝教育家具木工學程，市府教育局補助木藝特色學校專案經費，建置二間木工教室，提供完備的工具、木工桌及備課用機具。

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溪中木工社靈魂人物為社團指導老師徐君萍，六年來和木博館協辦老師余成益、吳金燕，志工老師陳詩韻、余喜宴、王裕概、卓月球、陳慧如、郭鴻銘等人，每週三下午齊聚木工教室，一起備課、動手做、思考如何讓學生認識木藝的美好。

供設備師資 教學生認識木藝之美

他們帶領學生從劈木、剖木、鋸木、刨木，到完成原木筷子、木柄餐具、三角椅等，老師群不斷精進課程，吸引周邊國小有興趣的老師至溪中取經，寒暑假開辦社區木藝營隊，年年報名熱烈。

徐君萍表示，她從在木博館官網看到南興國小木藝教學基地成立，邀請木工師傅來教老師，這對於自幼在大溪長大，到處是木器行，卻沒有機會去跟木工師傅學習的她來說真是一個好消息，自告奮勇爭取成為木博館合作學校，獲前任校長陳雅玲和時任教務主任張致信支持。

寒暑假開辦社區木藝營隊受歡迎

八年級學生黃泰霖分享，剛進木工社時什麼都不懂，還好老師不管講得多難的圖，他都能一次畫好，作品也很快做好，七下擔任木工社社長，作品曾在木博館展覽，讓他很有成就感。

八年學生文元辰說，第一次做三角椅，將五公分厚的木頭從正方形鋸成八角形再修成圓形，使用許多不曾用過的工具，花了一學期從椅面到椅腳到完成一張椅子，家人看了稱讚不已。

溪中校長林晏瑄強調，木工社有了這群老師才能漸漸茁壯，期待學生們將來有人能成為木工師，傳承大溪的木藝，甚至遠傳國際。

大溪國中木工社讓學生從森林到教室，一起共學、一起玩木。（記者李容萍攝）

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