公共工程頻流標 議員︰最多達7次

桃園區三民活動中心流標多次，終於在去年開工。（桃園區公所提供）

2025/05/14 05:30

影響市政建設 政風處︰逾六成工程經第一次檢討後 第二次即能決標

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市升格後加速建設，但公共工程頻頻流標，恐影響市政建設進度，市府政風處昨於市議會進行工作報告，政風處長吳滄俯答詢指出，流標原因複雜且多元，主要包括缺工缺料、物價高漲導致廠商利潤低而降低意願等，但第一次流標經檢討後，第二次能順利決標的工程達六成以上。

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三民活動中心第8次招標才決標

議員黃婉如表示，桃園區三民活動中心流標多達七次，直到去年第八次招標才決標，文中活動中心也是流標三次後才決標，中路、中信活動中心至今也流標三次，光是一個活動中心就能流標七次，公共工程流標三次以上者更是比比皆是。

議員謝美英以中壢區龍岡、舊明活動中心為例說，前年發包增建時，先後發生流標、廠商落跑等問題，公共工程品質堪憂，市府不能老是以缺工、物料上漲來回應，活動中心要增建，反而造成民眾完全不能使用，甚至導致關懷據點停擺，政風處應該主動了解。

議員要求也應關注子計畫流標情形

議員陳治文表示，市府持續推動重大建設，卻不時聽到流標再流標，雖然市府會針對第一次流標案件進行檢討，而且許多重大建設不只有主計畫，還有許多子計畫，也要一併關注子計畫流標情形。

政風處說，去年市府所屬各機關學校辦理公告金額以上的工程採購，流、廢標達三次以上者共一九八件，其中，流、廢標次數前五名皆為校舍整修改善工程，目前均已決標，包含圖書館空間環境改善、廁所整修、新建無障礙電梯，檢討流、廢標原因，主要為預算不足、工期不符、契約書圖條件不合理及集中採購等。

政風處表示，對於公共工程流廢標情形，市府訂有桃園市政府工程採購流標廢標後續處理原則，以督導所屬各機關學校落實工程流廢標檢討情形，經檢討查核工程採購流廢標率，已從二○二二年廿九．七六％，至去年降至十三．七○％。

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